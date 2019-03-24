0553 313 94 23

"İstikrarın teminatı AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır"

"İstikrar, hepimiz için en değerli en kıymetli hazinedir. İşte istikrarın, huzurun teminatı da AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır"- "Türkiye'de terör sorunu, özgürlük sorunu var, 'Halının altına süpür' dendi. AK Parti geldi, Recep Tayyip Erdoğan geldi o halıyı kaldırdı, temizleye temizleye, çöze çöze gidiyoruz"

24 Mart 2019 Pazar 00:39
"İstikrarın teminatı AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İşte istikrarın, huzurun teminatı da AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. O yüzden 31 Mart'ta en güçlü desteğinizi bekliyoruz." dedi.

Gül, AK Parti İl Başkanlığınca merkez Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin aziz millete hizmetkar olmak için yola çıktığını ve şerefle yolculuğuna devam ettiğini belirtti.

Millete hakim olmak için değil hizmet etmek için yol yürüdüklerini ifade eden Gül, AK Parti'nin vatandaşların sorunlarını, sıkıntılarını çözerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Eski Türkiye'den eser kalmadığına ve ülkenin çok önemli yerlere geldiğine dikkati çeken Bakan Gül, "Eski Türkiye'de yasaklar, istikrarsızlık, memurun, işçinin, çiftçinin derdini düşünmeyen yönetim anlayışı vardı. Eskiden hastane önünde kuyruk, hastane önünde sırası gelmediği için hayatını kaybeden, hatta başörtülü diye hastanede hizmet verilmeyen bir Türkiye fotoğrafı vardı." dedi.

Bakan Gül, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin eski alışkanlıklara son vererek yeni bir dönem başlattığını belirterek şöyle konuştu:

"AK Parti 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' dedi, bu anlayışı getirdi.AK Parti öncesi her gelen, vatandaşımızın bir sorunu varsa halının altına süpürdü. İşsiz kardeşimin sorunu var, Türkiye'de terör sorunu, özgürlük sorunu var, 'Halının altına süpür.' dendi. AK Parti geldi, Recep Tayyip Erdoğan geldi o halıyı kaldırdı, temizleye temizleye, çöze çöze gidiyoruz. Milletimizin bütün sorunlarını çözerek yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bu konuda çok büyük aşamalar katettik ama yetmez, daha fazlasını yapacağız."

- "Sevgi diliyle yolumuza devam ediyoruz"

AK Parti'nin bir kavgaya, husumete vakti olmadığını vurgulayan Gül, "Biz sevgi için geldik, bizim sevdamız şehrimizi daha fazla büyütmek. Biz sevgi diliyle, biz kuşatıcı bir dille tüm hemşehrilerimizi kucaklayarak yolumuza devam ediyoruz. Prangalardan kurtularak, şehrimizi, ülkemizi daha fazla büyütmenin derdiyle yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece gündüz millete hizmet etmeye devam ettiğini hatırlatan Gül, önlerinde bir yerel seçimin olduğunu aktardı.

Gül, yerel seçimlerin ardından ülkede 4,5 yıl seçim olmayacağına işaret ederek "Ne var? Geçim var. Benim çiftçi kardeşim için, işçi kardeşim için, esnaf kardeşim için, daha fazla geçimini iyi yapmak için çalışacağız. İşsiz hiçbir gencimiz kalmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Türkiye'nin büyümesini istemeyenler dersi sandıkta alsın"

Türkiye'nin huzurunu bozmak, istikrarını elinden almak isteyenler olduğunu ifade eden Gül, "31 Mart'ta bu oyunları kurmak isteyenlere, Aktoprak'tan öyle bir ders verelim ki sesi Kandil'den duyulsun, sesi Pensilvanya'dan duyulsun. Türkiye'nin büyümesini istemeyenler en büyük dersi 31 Mart'ta sandıkta sizlerin desteğiyle alsın inşallah." dedi.

Bakan Gül, istikrar bozulursa herkesin işinin bozulacağını kaydederek "O yüzden istikrar, hepimiz için en değerli en kıymetli hazinedir. İşte istikrarın, huzurun teminatı da AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. O yüzden 31 Mart'ta en güçlü desteğinizi bekliyoruz." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 00:39
  1. Abdulhamit Gül
  2. adalet bakanı
  3. Gaziantep

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray seçime gidiyor
    1. Galatasaray seçime gidiyor
    2. Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    3. "Mustafa başkanın havayı sezmesi..
    4. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    5. Türkiye'den 'yapay zeka' hamlesi
    6. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    7. Türk ekonomisine saldırmaya..
    8. Senegalli yolcunun şikayet ettiği..
    9. GÜNCELLEME - İsrail Gazze sınırında üç..
    10. Dedesinin tabancasıyla oynarken..
    11. Muğla'da otomobil şarampole devrildi:..
    12. Saman yüklü kamyonun dorsesi trafik..
    13. Başkan Mustafa Cengiz’den mahkeme..
    14. Geri dönüşüm fabrikasında yangın
    15. Taraftar sahaya bıçakla girdi iddiası
    16. İsrail Gazze sınırında bir..
    17. Bakan Gül üniversite öğrencileriyle..
    18. "İstikrarın teminatı AK Parti'dir,..
    19. Doğu'da kar yağışı
    20. Galatasaray’da 2019 yılı bütçesi kabul..
    21. Düğün dönüşü feci kaza! Çok sayıda..
    22. "Türkiye İçin Işık Tut" kampanyası
    23. "O hain planları kuranların oyunlarını..
    24. Galatasaray'a kötü haber! Milli..
    25. 1300 kişiyle kırmızı alarm vermişti!..
    26. Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine..
    27. Etiyopya Hava Yolları, New York Times..
    28. İçişleri Bakanı Soylu, Şile'de halka..
    29. Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması!
    30. Suriye'de zehirli gaz atıldı! Çok..
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Avrupa ülkesi rest çekti: Tek başımıza kalsak da NATO'ya katılmayacağız
    Avrupa ülkesi rest çekti: Tek başımıza kalsak da NATO'ya katılmayacağız
    Temeli Konya'da atıldı! ASELSAN'dan yeni fabrika
    Temeli Konya'da atıldı! ASELSAN'dan yeni fabrika

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Bakan Soylu'dan PKK'nın sözde liderlerine çağrı!
    Bakan Soylu'dan PKK'nın sözde liderlerine çağrı!