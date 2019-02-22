0553 313 94 23

"İstikrar ve refah, Afrika ile Asya arasında sinerji oluşturacak"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima:- "Japonya, uluslararası toplum arasındaki istikrar ve refahın sürdürülmesinin, Afrika ile Asya arasında önemli bir sinerji oluşturacağına inanıyor. Bu durum, Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nun daha serbest olmasına da imkan sağlayacaktır"

22 Şubat 2019 Cuma 12:59
"İstikrar ve refah, Afrika ile Asya arasında sinerji oluşturacak"

ANKARA (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, ülkesinin, uluslararası toplum arasındaki istikrar ve refahın, Afrika ile Asya arasında önemli bir sinerji oluşturacağına inandığını belirterek, "Bu durum, Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nun daha serbest olmasına da imkan sağlayacaktır." dedi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ile TOBB ETÜ Üniversitesi ortaklığıyla "Eleştirel Coğrafya: Hint Pasifiği ve Ortadoğu Perspektifleri" semineri düzenlendi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfındaki (TEPAV) seminerin açılış konuşmalarını Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima ve TOBB ETÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya gerçekleştirdi.

Miyajima, konuşmasının ilk bölümünü Türkçe yaparak, yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye'de görev aldığını ve yoğun iş temposuna rağmen 25 şehri ziyaret ettiğini söyledi.

Gittiği her yerde sıcak karşılanmaktan huzur duyduğunun altını çizen Miyajima, Türk yemeklerini çok lezzetli bulduğunu belirtti.

Büyükelçi Miyajima, Hint Pasifiği bölgesindeki barışı, istikrarı ve refahı desteklemenin Japonya'nın öncelikli diplomatik faaliyetlerinden birisi olduğuna işaret etti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin "açık ve özgür Hint-Pasifik vizyonu" konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatan Miyajima, "Japonya, uluslararası toplum arasındaki istikrar ve refahın sürdürülmesinin, Afrika ile Asya arasında önemli bir sinerji oluşturacağına inanıyor. Bu durum, Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nun daha serbest olmasına da imkan sağlayacaktır." dedi.

Miyajima, Afrika ile Asya'nın birbirine yakınlaşmasının, bölge insanları ve refahı açısından ana bileşen olacağına dikkati çekti.

Japonya'nın Asya'dan Orta Doğu'ya kadar tüm coğrafyalarda demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünü desteklediğini vurgulayan Miyajima, ülkesinin kıtalar arasındaki ilişkilerin ve yatırımların artması için çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Büyükelçi Miyajima, Japonya ile Türkiye'nin bu bölgeyi kalkındırmak için ortak çalışmalar yapabileceğine işaret ederek, ülkesi için açık ve istikrarlı uluslararası düzenin önemli olduğunu vurguladı.

Japonya'nın Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) için önemli çabalar sarf ettiğini belirten Miyajima, APEC'e, Avrupa ve Asya'dan 21 farklı ülkenin üye olduğunu hatırlattı.

- "Türkiye ile görüşmeler hızlandırıldı"

Miyajima, APEC kapsamında Türkiye ile Japonya arasındaki görüşmelerin hızlandığını kaydederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hazirandaki Japonya ziyareti öncesi temel bir anlaşmada uzlaşılmasını umut ediyoruz. Ayrıca, bu yıl Japonya G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve vesilesiyle de Japonya’ya ziyaretini bekliyoruz." diye konuştu.

Japonya'da 2019'un "Türk Kültür Yılı" ilan edildiğini belirten Miyajima, bu kapsamda birçok etkinlik yapılacağını sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Yalçınkaya da Türkiye ile Japonya arasındaki güçlü ilişkilerin geçmişe dayandığını söyledi.

Yalçınkaya, seminerin hazırlanmasında Büyükelçiliğin önemli katkılarının olduğunu ifade ederek, "Japonya, Türkiye’de akademik ve sosyal alanlarda yapılan birçok projeye destek veriyor." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program seminerlerle devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:59
  1. Büyükelçisi Akio Miyajima
  2. Haldun Yalçınkaya
  3. Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ile TOBB ETÜ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da iş dünyası güveni 50 ayın en düşüğünde
    1. Almanya'da iş dünyası güveni 50 ayın..
    2. Tunceli TSO’dan Başkan..
    3. Cezayir Devlet Başkanı Bouteflika,..
    4. Ekvador'da 7,5 büyüklüğünde deprem
    5. Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları
    6. 4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin..
    7. Siirt’te otomobil takla attı: 5 yaralı
    8. Kılıçdaroğlu, Antalya’ya geliyor
    9. 7 kişilik aile takla atan araçtan sağ..
    10. Celal Doğan’dan GGC’ye ziyaret
    11. Antalyaspor’da tüm maçlarda oynayan..
    12. Nevşehir’de 3 yıl 4 ay hapis cezası..
    13. Başkan Dağdelen: “Kırıkkale’de..
    14. Yılmaz: "Toroslar’da ulaşılabilir..
    15. Uyuşturucu satışı yapan 6 kişi..
    16. Burdur’da enerji tüketimi arttı
    17. ‘Yeşil Okullar’ projesi Giresun’da..
    18. Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem..
    19. Renault'dan "yeni nesil" çağrı merkezi
    20. Alan, “Türkiye’nin en büyük köyü..
    21. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,..
    22. Ordu’da hurda bakır hırsızlığı
    23. Karaca avlayan 2 kişiye 12 bin lira..
    24. Suudi Veliaht'tan üç ülkeye on..
    25. ‘’Pasaport yakarken mutluydunuz değil..
    26. Van’a 69 hekim atandı
    27. Uysal, “Bizim davamız memleket davası”
    28. "Mescid-i Aksa bölünmez bir bütündür"
    29. Köpek ile kuzu kucak kucağa uyuyor
    30. "Grip salgını bizim için şu an risk..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...