İstikrar döneminde semirenler şikayete başladı! Millet can derdinde, Kiğılı ciro derdinde

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğündeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nu hedef aldı. Salgın tehlikesi nedeni ile mağazalarda klima çalıştırılmaması tedbirini eleştiren Kiğılı, "Klima çalıştırmayacaksak işyerlerimizi hiç açmayalım." dedi.

'Cirolarımızda yüzde elli düşüş var'

Dünyayı kasıp kavuran ve başta ABD, Çin ile Rusya olmak üzere Avrupa kıtasının tamamında ülke ekonomilerini durma noktasına getiren Covid-19 salgını, pandemi mücadelesinde dünyaya ders veren Türkiye'de de kriz çığırtkanlarına fırsat oldu. AK Parti iktidarının yönetiminde servetine servet katan iş dünyasının önemli isimlerinden biri olarak tanınan Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, insanların canı için savaş verdiği süreçte 'ciro'larının düşüklüğünden şikayet etti. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Abdullah Kiğılı, "Bundan sonra hepimiz Allah'a emanetiz. Cirolarda yüzde 50 düşüş var. Bununla sınırlı kalırsa kendimizi şanslı sayacağız." ifadelerini kullandı.

'Klima çalıştırmayacaksak işyerlerimizi hiç açmayalım'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğündeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi ile alınan 'klima' tedbirini de eleştiren Kiğılı, insan sağlığını hiçe sayarak şunları söyledi:

"İnsanları otobüse, minibüse bindiriyorsunuz ama mağazalarda klimaya izin vermiyorsunuz. Çok çeşitli sıkıntılar içindeyiz. AVM'lerin tam kapasiteyle çalışması 1 Haziran'da başladı ama biz geçen 21 günde eskiyi yakalamış değiliz. En büyük sorunumuz klimadır. AVM'lerde klimalar çalışmıyor. Çok ciddi sıcakla baş başayız ve mağazaya giren her müşteri 5 dakika sonra dışarı fırlıyor. Haziran ayında sınavdan dolayı en iyi iş günlerimiz Cumartesi ve Pazar da yasak oluyor. Hepsi üst üste geldiğinden dolayı çok ciddi sıkıntı içerisindeyiz. Görüntü itibariyle yüzde 30'ları yakalamış durumdayız. Mağazalarda klimaların çalışmaması abesle iştigal etmekten başka bir şey değil. O zaman işyerlerimizi hiç açmayalım."

Kriz çığırtkanlığı yapıp geri adım atmıştı

Salgın sürecinin en başından beri hükümeti hedef alan Kiğılı, yakın geçmişte de kriz çığırtkanlığı yaparak 'Bundan daha büyük bir kriz görmedik' demiş ve gelen tepkilerden sonra yanlış anlaşıldığını söyleyerek geri adım atmıştı.