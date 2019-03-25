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"İstikrar devam etsin kendi füze savunma sistemlerimizi kuracağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "Türkiye Allah'ın izniyle göreceksiniz, çok yakın bir zamanda, bu istikrar devam etsin kendi füze savunma sistemlerini kuracak. Başkasına, ne Patriotlara ne S400'lere ihtiyaç olmadan kendi göbeğini kendisi kesecektir"- "Birçok ilimiz, ilçemiz, PYD'nin, DEAŞ'ın attığı bombalar, füzeler dolayısıyla vuruldu. Çok sayıda insanımız şehit oldu. Benim bir füze kalkanına ihtiyacım var. Oradaki saldırıları önleyecek bir savunma şemsiyesine ihtiyacım var. Amerikalılara diyorsun ki 'Patriotları ver.' 'Vermem.' diyor. Niye vermezsin? Dilinin altında bir bakla var, söyleyemiyor. 'Sen PYD ile PKK ile mücadele ediyorsun, onun için vermem.' diyecek, diyemiyor"- "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Önce Sayın Trump'a şunu söylemek lazım. Ya sen Amerika Başkanı mısın, siyonist İsrail hükümetinin sözcüsü müsün? Ne olduğuna bir karar ver. Yani siyonist İsrail hükümetinin sözcüsüysen onu da bilelim. Bu kararın uluslararası hukuk bakımından hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur"

25 Mart 2019 Pazartesi 21:42
"İstikrar devam etsin kendi füze savunma sistemlerimizi kuracağız"

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, Allah'ın izniyle göreceksiniz, çok yakın bir zamanda, bu istikrar devam etsin kendi füze savunma sistemlerini kuracak. Başkasına, ne Patriotlara ne S400'lere ihtiyaç olmadan kendi göbeğini kendisi kesecektir." dedi.

Bir dizi program için Kocaeli'ye gelen Kurtulmuş, İzmit ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelip AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül'e destek istedi.

Kurtulmuş, daha sonra tramvayla gittiği İzmit ilçesindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'nde, 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerle buluştu.

Gençlere siyasi tecrübelerini aktaran ve başarılı olmaları konusunda çeşitli tavsiyelerde bulunan Kurtulmuş, AK Parti olarak en büyük ideallerinin yeniden, büyük ve güçlü Türkiye'yi kurmak olduğunu belirtti.

- "En büyük zenginliğimiz gençlerdir"

Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye, başkalarının önünde oradan oraya savrulan, iradesi olmayan, iddiası olmayan bir ülke olamaz. Dolayısıyla Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Türkiye'nin güçlü olması, sadece yüksek teknolojiye sahip olması, sadece çok iyi harp sanayisinin olması, çok iyi ekonomisinin olmasından ibaret değildir. Bu ülkenin en önemli gücü topu, tüfeği, ekonomisi değil, en önemli gücü milletinin ideallerine inanması, geçmişiyle bağlı olan, kökleriyle bağlı olan inanç sahibi, mefkure sahibi çalışkan ve güçlü gençlerdir. En büyük zenginliğimiz sizlersiniz." diye konuştu.

Seçime az bir süre kala yeniden birilerinin Türkiye'nin ekonomisine tahribat vermek, milletin cebine bir şekilde sirayet etmek için çaba sarf ettiğine işaret eden Kurtulmuş, "Şöyle düşünüyorlar, 'Bu aziz millet cebiyle, midesiyle düşünür.' Halbuki bu aziz millet gönlüyle düşünür, gönlüyle karar verir. Bunu bilmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'de her zaman gayrimilli karanlık odakların, Türkiye'de, sanayide milli bir hamle yapılmasının her zaman önüne geçtiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın korumasıyla, onun bir şekilde kollamasıyla yerli milli sanayide çok şükür bugün yüzde 65'ler seviyesine geldik. Şu istikrarı devam ettirelim, Allah'ın izniyle 3-5 sene içerisinde Türkiye yüzde 80-85'ler seviyesine gelecek." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin dış politikası konusunda zaman zaman "Türkiye'nin ekseni mi kayıyor?" diye sorulduğunu belirterek, "Avrupa'dan, Amerika'dan biraz uzaklaştığımız zaman 'Eksen mi kayıyor?' diye soruyorlar. Türkiye'nin bir tane ekseni var. O eksen de Türkiye'nin kendisidir. Türkiye başkasının eksenine göre hizaya girebilecek bir ülke değildir." değerlendirmesinde bulundu.

- "ABD, PYD ile PKK ile mücadele ettiğimiz için Patriot vermiyor"

Türkiye'nin, güneyindeki tehdit nedeniyle bir hava savunma şemsiyesine ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Birçok ilimiz, ilçemiz, PYD'nin, DEAŞ'ın attığı bombalar, füzeler dolayısıyla vuruldu. Çok sayıda insanımız şehit oldu. Benim bir füze kalkanına ihtiyacım var. Oradaki saldırıları önleyecek bir savunma şemsiyesine ihtiyacım var. Amerikalılara diyorsun ki, 'Patriotları ver.' 'Vermem.' diyor. Niye vermezsin? Dilinin altında bir bakla var, söyleyemiyor. 'Sen PYD ile PKK ile mücadele ediyorsun, onun için vermem.' diyecek, diyemiyor. Kem küm ediyor, Patriotları vermiyor. 'Sen vermiyorsan ben Ruslar'dan alacağım.' diyoruz. 'Hayır.' diyor, 'Ruslardan da alamazsın.' Kusura bakma, sen Amerika isen ben Türkiye'yim, ben de çıkarımı koruyacağım. Neye ihtiyacım varsa onu yapacağım. Türkiye'nin bu anlamda dış politikada da güçlü olma mecburiyeti var. Türkiye, Allah'ın izniyle göreceksiniz, çok yakın bir zamanda, bu istikrar devam etsin kendi füze savunma sistemlerini kuracak. Başkasına, ne Patriotlara ne S400'lere ihtiyaç olmadan kendi göbeğini kendisi kesecektir."

- ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını eleştirerek, "Trump, 'Golan Tepeleri'ni artık İsrail'e vermenin zamanı gelmiştir.' dedi. Önce Sayın Trump'a şunu söylemek lazım. Ya sen Amerika Başkanı mısın, siyonist İsrail hükümetinin sözcüsü müsün? Ne olduğuna bir karar ver. Yani siyonist İsrail hükümetinin sözcüsüysen onu da bilelim. Bu kararın uluslararası hukuk bakımından hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından, gençlerin sorularını cevapladı.

Programa, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın ve AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül ile gençler katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 21:42
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