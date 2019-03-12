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"İstiklalden İstikbale Mehmet Akif Ersoy" paneli

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu:- "Bu gençlikten ümitsiz olmak yanlış olur. Milletine ve milletinin geleceğine inanan, 15 Temmuz gecesi 15-18 yaşlarında çocukların, ömürlerinde darbe görmedikleri halde 'darbe oluyor' diye sokağa çıkmalarını neyle izah ederiz? İşte bu milletin siz asil evlatları; ruhuyla, aklıyla gerçekten kendisini ülkesine, davasına adamış gençlersiniz" - Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan:- "Mehmet Akif Ersoy, önemli bir eser bıraktı bizlere, İstiklal Marşı'nı"

12 Mart 2019 Salı 13:54
"İstiklalden İstikbale Mehmet Akif Ersoy" paneli

ANKARA (AA) - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, gençlerin Mehmet Akif Ersoy'u okumalarının, tarih bilinci açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu gençlikten ümitsiz olmak yanlış olur. Milletine ve milletinin geleceğine inanan, 15 Temmuz gecesi 15-18 yaşlarında çocukların, ömürlerinde darbe görmedikleri halde 'darbe oluyor' diye sokağa çıkmalarını neyle izah ederiz? İşte bu milletin siz asil evlatları; ruhuyla, aklıyla gerçekten kendisini ülkesine, davasına adamış gençlersiniz." dedi.

Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ile Anadolu Mektebi iş birliğinde, Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu'nda, "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98'inci Yılında İstiklalden İstikbale Mehmet Akif Ersoy" paneli düzenlendi.

Panelde, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi'ne katılan öğrenciler, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, genç neslin Mehmet Akif'i çok iyi okumaları ve anlamaları gerektiğini, bunun tarih bilinci açısından önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin Mehmet Akif Ersoy okumaları yapmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hekimoğlu, "Akif'in çizdiği Asım burada. İstikbali ve istiklali uğruna canını hiçe sayarak feda edecek ve damarlarındaki asil kanının heyecanıyla yaşayan sizler buradasınız. Sizleri görüp, bu gençlikten ümitsiz olmak yanlış olur. Milletine ve milletinin geleceğine inanan, 15 Temmuz gecesi 15-18 yaşlarında çocukların, ömürlerinde darbe görmedikleri halde 'darbe oluyor' diye sokağa çıkmalarını neyle izah ederiz? İşte bu milletin siz asil evlatları; ruhuyla, aklıyla gerçekten kendisini ülkesine, davasına adamış gençlersiniz." ifadelerini kullandı.

- "Ya istiklal ya ölüm"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise Mehmet Akif Ersoy'un bir dava adamı ve kültür şahsiyeti olduğuna işaret ederek, İstiklal Marşı ile anıldığını ve anılmaya devam edeceğini dile getirdi.

Türk milletinin, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği 1921'de istiklal bakımından geriye çekilmenin son aşamasına geldiğini vurgulayan Turan, Mehmet Akif'in, zaferin henüz gerçekleşmediği dönemde İstiklal Marşı'nı yazdığına değinerek, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy, önemli bir eser bıraktı bizlere, İstiklal Marşı'nı. Hiç unutulmaması gereken bir söz vardır. 'Ya istiklal ya ölüm'. Buradaki ölüm, şehadettir. Verilen emir aslında şehit olun değil, hayatta kalındır. Gençler bu şuurla ve okuma azmiyle geleceğe yürüyecektir, inanıyorum."

- Gençler Mehmet Akif okuyor

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı ve eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü ise Anadolu Mektebi'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile 14 Şubat'ta yeni bir protokol imzaladığını ve artık ortaöğretimde çalışmalarını sürdüreceğini anlattı.

Panelin başkanlığını, Anadolu Mektebi okumalarına katılan İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencisi Sami Kavurmacıoğlu üstlendi.

Panelde, Ahmet Fatih Şentürk "Milli Mücadelede Bir Dava Adamı", Abdülkerim Alma "Mehmet Akif'in Şiir Anlayışı ve İstiklal Marşı", Leyla Nur Tongün "Vatan, Çanakkale Destanı ve Akif" ve Aslıhan Balta ise "Asım'ın Nesli" konulu sunum gerçekleştirdi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş da Mehmet Akif ve İstiklal Marşı üzerine değerlendirmeler içeren kısa birer konuşma yaptı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:54
  1. "İstiklalden İstikbale Mehmet Akif Ersoy" paneli

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