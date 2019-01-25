İstiklal şairi Ersoy, "Milletin Sesi Mehmet Akif" temasıyla anılacak Milli Eğitim Bakanlığınca, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında düzenlenecek programların bu yılki ortak teması, "Milletin Sesi Mehmet Akif" olarak belirlendi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında düzenlenecek programların bu yılki ortak teması, "Milletin Sesi Mehmet Akif" olarak tespit edildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında yapılacak etkinlikler için ortak tema belirlenmesi amacıyla MEB'de Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda, Türkiye'de ve yurt dışı temsilciliklerinde düzenlenecek programlarda işlenecek ortak temanın "Milletin Sesi Mehmet Akif" olması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, tüm illerde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında belirlenen temalı programlara yer verilecek.

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