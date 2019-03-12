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İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde klip hazırladılar

İstiklal Marşı’nın 98. yıl dönümünde klip hazırlandı.

12 Mart 2019 Salı 15:10
İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde klip hazırladılar

İstiklal Marşı’nın 98. yıl dönümünde klip hazırlandı. Şehit Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk olmak üzere Geyve protokolü de hazırlanan klipte yerini aldı.

 

Sakarya’nın Geyve ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir klip hazırlandı. 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla kamera çekimlerini ve yönetmenliğini öğretmenler Yunus Çınar ve Seyit Süleyman Acar’ın hazırladığı klipte PKK’lı teröristlerce şehit edilen Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, Geyve Cumhuriyet Başsavcısı Tacettin Aykol, Geyve Kaymakamı İlyas Memiş, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Geyve İlçe Müftüsü Rahmi Yiğit, Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Doğan başta olmak üzere, öğrenci, emekli öğretmen, kasap, ev hanımı, berber, polis memuru, jandarma personeli, çiftçi, sağlık personeli, eczacı, motor ustası ilçede bulunan 7’den 70’e her kesimden vatandaş katıldı.

 

Projeyi gerçekleştiren öğretmenler; 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü nedeniyle Hem çocuklara İstiklal Marşı’nın önemini kavratmak hem de bugünü yad etmek anlamında proje hazırladı. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran video beğeni kazanmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:10
  1. Sakarya
  2. doğa

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