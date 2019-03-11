0553 313 94 23

İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yılında Taceddin Dergahı Müzesi’ne ziyaretçi sayısı 5 katına çıktı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergahı Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:40
İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yılında Taceddin Dergahı Müzesi’ne ziyaretçi sayısı 5 katına çıktı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergahı Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Günlük ortalama 200 olan ziyaretçi sayısı bu özel günde 5 katına çıkarak bine ulaştı. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan gruplar, hem müzeyi gezip zamanda yolculuk yapıyor hem de İstiklal Marşı’nı anlatan tiyatro oyunu, şiir okumaları ve video gösterimi etkinliklerine katılıyor.



Bağcılar Belediyesi tarafındanaslına uygun olarak 2011 yılında inşa edilen İstiklal Marşı’nın yazıldığı Taceddin Dergahı Müzesi’nde İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. Yılında yoğunluk yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul’un dört bir yanından çocuk, genç, yaşlı her yaştan vatandaş, müze önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Günde ortalama 200 kişinin ziyaret ettiği müzede bu özel günde ziyaretçi sayısı 5 katına çıkarak bini aştı.



Müzeyi gezen ziyaretçiler, Mısır ve Arnavutluk gibi ülkelerden getirilen Mehmet Akif’in özel eşyaları, eserleri ve hakkında yazılan kitaplarının sergilendiği bölümleri gezerken adeta zamanda yolculuk yapıyor. Akif’in ailesine gönderdiği el yazması mektupları, şiirleri, yakın arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraflar büyük ilgi görüyor. 450 eseri inceleyerek milli mücadele dönemine tanıklık eden İstanbullular, çıkışta Şeref Defteri’ne de düşüncelerini yazıyor. Vatandaşların kimi müzeyi ilçeye kazandıran yetkililere teşekkür ederken kimi de Ersoy’u duygu dolu cümlelerle anıyor.



“İstiklal Marşı bağımsızlık yolculuğunu ve vatan sevgisini anlatan eşsiz bir eser”


İstiklal Marşı bağımsızlık yolculuğunu ve vatan sevgisini anlatan eşsiz bir eser olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu özel gün sebebiyle de istiklal yolunda can veren tüm şehitlerimizi ve Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle andığını söyledi.



Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergahı Müzesi’nde şu eserler sergileniyor:


Mehmet Akif Ersoy’un, Kur’an meali noter sözleşmesi levhası, 10’lu kartpostal seti tablosu,Akif’in adı soyadı, imzası mührünü gösteren tavandan asılı resim (çember şeklinde),Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının resim tablosu, Akif’in oymalı ahşap resim tablosu, Anadolu tarzı kilim, Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi resim tablosu, TBMM resim tablosu, Zağanos Paşa Camii resim tablosu, Tacettin Dergahı orijinal resim tablosu, Akif’in Mısır Hilvan’daki evinin resim tablosu, Beyoğlu Mısır Apartmanı resim tablosu, Sebilürreşad’da baş muhabirlikte kullandığı kartvizit resim tablosu, Akif’in oğlu Emin Bey ile çekilen fotoğrafı, damadı Ahmet Bey ile torunları Ferda ve Selma Hanımların fotoğrafları, Akif’in yatağı, Sırat’ı Müstakim Dergisi, Said Halim Paşa, Abbas Halim Paşa, Süleyman Nazif, Cemalettin Afgani, Şerif Muhiddin Targan, Neyzen Tevfik, Hüseyin Kazım Kadri, Yozgatlı Mehmet İhsan Efendi, Eşref Edip Fergan, Ömer Ferit Kam, Mithat Cemal Kuntay’ın resim tablosu, Akif’in kabrinin fotoğrafı, Akif’in hastalığı dönemindeki fotoğrafı, üniversite gençliğinin tabutunu taşıdığı sırada çekilen fotoğraf, Akif’in Mısır’dayken arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafları ve gaz lambası.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:40
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    1. Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den..
    2. Mansur Yavaş hakkında iddianame
    3. Ülker, Halley’in karadut marmelatlı..
    4. "Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi..
    5. IAAF, Rusya'nın cezasını yine kaldırmadı
    6. Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 milyon..
    7. Teç-Sen’den Bakan Selçuk’a ‘mülakat’..
    8. ALES başvuruları için son tarih ne..
    9. “Kalın bağırsak kanseri en çok görülen..
    10. Hatayspor, Osmanlıspor maçı..
    11. Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk..
    12. Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında..
    13. Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı..
    14. İskenderun’dan kanser söyleşisi
    15. Türk turizmine ‘denizaşırı’ doping
    16. Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
    17. Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170..
    18. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı..
    19. Gaziantep'te seyir halindeki tır alev..
    20. Türkiye Finans’a “Türkiye’nin En İyi..
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü