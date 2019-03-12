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İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılı Ankara’da kutlandı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.

12 Mart 2019 Salı 19:34
İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılı Ankara’da kutlandı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara’da Etimesgut Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından “Milletin Sesi Mehmet Akif” programı düzenlendi.


Milli Eğitim Müdürlüğü MEB Şura Salonu’nda Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde gerçekleştirilen programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürüm Sayın Mehmet Nezir Gül, Temel Eğitim Genel Müdürümü Cem Gençoğlu, İl Millî Eğitim Müdürümü TURAN AKPINAR, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ile şube müdürleri de katıldı.



”Akif büyük bir mücadele adamıdır”


İstiklal Marşı’nın kabul edilişi ve Mehmet Akif’i anma programında konuşma yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, “Mehmet Akif’e, İstiklâl Marşı’nı kabul eden o günkü meclis üyelerine ve Maarif Vekâletinin bürokratlarına şükranlarımı ifade ediyor, rahmet diliyorum” dedi.


“Akif, yetiştiği ortam itibariyle bir imparatorluğun dağılmasına şahitlik etmiş, bir istiklal mücadelesine şahitlik ve iştirak etmiş ve bir Cumhuriyetin, yeni devletin doğuşuna şahitlik etmiş bir mütefekkirdir. Mustarip bir insan, içinde sürekli ateşler yanıyor. Öyle bir ortamın vatan sevgisi, millet aşkı yüksek olan bir insan üzerinde meydana getireceği tesirler bambaşkadır. Bu atmosfer Akif’le birleşince İstiklal Marşı doğuyor. Bu, bir milletin yeniden dirilişidir. Aslında “Safahat” baştan sona bizim hikayemizdir. Bizim millet olma bilincimizin ifadesidir. Akif, sadece büyük bir şair değil aynı zamanda büyük bir mücadele insanıdır. Bir millet adamıdır, milletin sesidir. Bu milletin yüzlerce yıllık birikimini ifade eden bir haykırıştır” ifadelerinde bulundu.



”Akif son iki asrın en büyük mütefekkiri olmuştur”


Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ise İstiklâl Marşı’nın Türk milletinin ayakta kalma mücadelesi verdiği dönemlerde ortaya konan ortak iradenin ve ortak hassasiyetin bir ürünü olduğunu belirterek, “Sessiz yaşayıp sessiz ebedi aleme göçse de son iki asrın en büyük mütefekkiri olmuştur. Benim millete karşı en kıymetli hediyem dediği İstiklâl Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümünü kutluyor ve Mehmet Akif’i hürmet, minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi.


Program Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sergilenen bir oyun, müzik dinletisi ve Mehmet Akif Ersoy’la ilgili video gösterimi ile devam etti. Program İl genelinde düzenlenen İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif konulu hikaye, deneme resim yarışmaları ile İstiklâl Marşı’nı güzel okuma dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:34
  1. fotoğraf
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