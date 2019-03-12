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İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "İstiklal Marşı, diriliğini ve muhtevasındaki manayı halen korumakta, milletimize rehber olmayı sürdürmektedir"- "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bu millete her güçlük karşısında İstiklal Marşı ruhuyla hareket etmeyi nasip etsin"

12 Mart 2019 Salı 18:26
İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Marşı, diriliğini ve muhtevasındaki manayı halen korumakta, milletimize rehber olmayı sürdürmektedir." dedi.

Şentop, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, mazisi, misyonu ve yetenekleri itibarıyla mümtaz bir topluluk olan Türk milletinin boyunduruk altına alınmaya çalışıldığı, vatanın işgal edildiği bir dönemde İstiklal Marşı ihtiyacının hasıl olduğunu hatırlattı.

Bu amaçla açılan yarışmaya katılmadığı halde Burdur milletvekili ve döneminde "İslam şairi" namıyla tanınan Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın, 12 Mart 1921'de Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildiğini ve o günden bugüne milletin gururla okuduğu bir metin olduğunu belirten Şentop, "Kabulünün 98. yıl dönümünü andığımız İstiklal Marşı, milli mücadele ruhunun özeti, bağımsız bir gelecek iradesinin ön sözü olmak üzere bir istiklal manifestosuna, bir hürriyet beyanına ihtiyaç duyulan bir devrin ürünü olmakla birlikte diriliğini ve muhtevasındaki manayı halen korumakta, milletimize rehber olmayı sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Şentop, İstiklal Marşı'nın, tarihe yön veren bir milletin vazifelerini anlatması, karşılaştığı güçlükleri aşabilecek ruhu içermesi, yolunu çizmesi, yönünü tayin etmesi ve dara düştüğünde ihtiyaç duyduğu kudreti devşirmesi açısından başta gençler olmak üzere herkes için önemli dersler içerdiğini vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde yürütülen milli mücadele sayesinde mağlup edilen işgal hareketinin, bugüne kadar farklı kisvelerle Türk milletine musallat olma çabasını sürdürdüğüne işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"Her ortaya çıkışında karşısında aziz ve şerefli milletimizi bulan bu işgal teşebbüslerinin sonuncusu olan 15 Temmuz darbe girişimi de yine ezelden beri hür yaşamış, hiçbir çılgının kendisine zincir vurmasına müsaade etmemiş, yurduna alçakları uğratmamaya yeminli, okunan ezanları varlığının temeli saymış ve hayasızca akınları durdurmak için gövdesini siper eden milletimiz tarafından alt edilmiştir.

Hakk'a tapan milletin istiklalini, hür yaşamış nazlı bayrağımızın hürriyetini, bağımsız kalma iradesini ve milli mücadele neferlerinin azametli gayretini hatırlatan İstiklal Marşı'nın kabulü vesilesiyle Birinci Meclis'in gazi heyetini ve milletimizin büyük Türkiye davasına emek vermiş her bir ferdini hayırla yad ediyorum.Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.Allah bu millete her güçlük karşısında İstiklal Marşı ruhuyla hareket etmeyi nasip etsin."


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:26
  1. 12 mart 1921
  2. İslam şairi
  3. İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü
  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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