İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı
Diyarbakır'da hastane çalışanlarının, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdiği klip beğeni topladı12 Mart 2019 Salı 16:57
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hastane çalışanları, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevli, aralarında öğretim üyesi, doktor, hemşire, temizlik ve güvenlik personelinin de yer aldığı çalışanlar, hastanenin farklı mekanlarında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdi.
Kurumun sosyal medya hesabından paylaşılan klip, büyük beğeni topladı.
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