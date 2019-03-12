İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı





ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "İstiklal Marşı'nın yazıldığı günlerdeki milletimizin birliğine ve dirliğine yönelik tehditlerin benzerleri bugün de yaşanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aydın, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiğini hatırlatan Aydın, "İstiklal Marşı ile milletimizin destansı mücadelesini ölümsüzleştiren milli şair Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla anıyoruz. İstiklal Marşı aziz milletimizin ortak sesi, diriliş destanıdır. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy azimle, inançla, büyük fedakarlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi, yazdığı muhteşem mısralarla destanlaştırmış ve ebedileştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anarak şunları kaydetti:

"Milletimizin zor şartlar içinde bulunduğu durumu, sahip olduğu gücü ve kararlılığı bugüne taşıyan, geçmişle geleceği buluşturan İstiklal Marşı, milletimizin en kıymetli ortak değerlerinden olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazıldığı günlerdeki milletimizin birliğine ve dirliğine yönelik tehditlerin benzerleri bugün de yaşanmaktadır. Bu tehditlere karşı o günkü milli ruhla birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, bu vatanı parçalamaya, ezanı susturmaya, bayrağımızı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir."