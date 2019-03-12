ÇANAKKALE (AA) - İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çocukluğunun bir bölümünü geçirdiği müze haline getirilen evde anıldı.

"İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla şairin çocukluğunu bir bölümünü geçirdiği müze haline getirilen evde yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler tarafından marşın 10 kıtası seslendirildi.

Öğrencilerin sahnelediği, Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'te doğumu ve ilçeden ayrılmasını konu alan gösteri ise ilgiyle izlendi. Gösteride bazı katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

İlçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren törene, Ezine Kaymakamı ve Bayramiç Kaymakam Vekili Ali İkram Tuna, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tetik ile kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri katıldı.