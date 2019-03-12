İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılı! Mehmet Akif Ersoy rahmetle yâd ediliyor

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yılında rahmetle yâd ediliyor. İstiklal Marşı yazması için ikna edilen Mehmet Akif Ersoy, açılan yarışmaya ödülü almamak şartıyla katıldı.

1 Mart 1921’deki Meclis görüşmelerinde İstiklal Marşı şiiri, elemelerden kalan son altı şiirle birlikte Meclis’in seçimine sunuldu. Hamdullah Suphi Bey’in kürsüden okuduğu, İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde kabul edildi.

İstiklal Marşı’nı para için yazdığının düşünülmesinden endişe eden Mehmet Akif, aynı dönemlerde ciddi maddi sıkıntı içerisinde olmasına rağmen, kazandığı 500 liralık ödülü yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten Darülmesai’ye bağışladı.

İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Milli Şair, İstiklal Marşı’nı Safahat eserine koymayışının nedenini ise şöyle açıkladı: “Çünkü ben onu milletimin kalbine gömdüm.”

Akif ayrıca daha sonra kendisine yöneltilen bir soru üzerine İstiklal Marşı için şu ifadeleri kullandı: “Binbir fecayi karşısında bunalan ruhların ıstıraplar içinde halas dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılmaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın!”