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İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıldönümünde anlamlı kutlama

KO-MEK İşaret Dili Kursiyerleri 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.

12 Mart 2019 Salı 12:32
İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıldönümünde anlamlı kutlama

KO-MEK İşaret Dili Kursiyerleri 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılı kutlamaları kapsamında İstiklal Marşı’nı işaret dili ile seslendirdiler.



KO-MEK İşaret Dili Kursiyerleri, Kurtuluş Savaşı’nda verilen mücadelenin ruhunu dile getiren İstiklal Marşı’nın kabulü için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Gölcük Donanma İlkokulu’nun bayrak törenine giden kursiyerler burada, İstiklal Marşı’nı işaret dili seslendirdi. Kursiyerlerin aynı anda İstiklal Marşı’nı işaret dili ile seslendirmesi büyük ilgi çekti. Marşın bitiminin ardından işaret dili usta öğreticilerinin yanı giden çocuklar, işaret dili öğrenmek istediklerini söyledi. İşaret dilinin işitme veya konuşma engellilerin aralarında iletişim kurabilmek için el ve yüz mimikleri kullanılarak oluşturduğu sessiz bir dil olduğunu anlatan usta öğreticiler, herkesin bu dili rahatça öğrenebileceğini kaydetti. Öğrencilere sessizliğin hayattan koparak yaşamayı gerektirmediği anlatıldı.



Öğrencilerin sorularına tek tek cevap veren KO-MEK usta öğreticileri, işaret dili bilen kişinin son derece anlamlı bir insanlık görevini yerine getirdiğini anlattı. İşareti dili bilen kişinin karşısındaki engelli vatandaşın adeta dili ve kulağı olduğu belirtildi. Eğitmenler öğrencilere, “Bir anlamda onun söyleyeceklerini sen söylüyorsun ve ona yardım ediyorsun. Onun duyması gerekenleri sen duyuyorsun. İşaret dili öğrenmek engelliler ile aranızda bir hayat noktasıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:32
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