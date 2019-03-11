0553 313 94 23

“İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümü kutlu olsun”

Milli mücadeledeki azim ve kararlılığımızı anlatan İstiklal Marşımızın 98.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:22
“İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümü kutlu olsun”

Milli mücadeledeki azim ve kararlılığımızı anlatan İstiklal Marşımızın 98. yıl dönümüyle ilgili yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Milletimizin milli mücadeledeki azmini, kararlılığını ve kahramanlığını anlatan en büyük eser olan İstiklal Marşımızın 98. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy ve aziz şehitlerimizle gazilerimiz olmak üzere, bu mücadelede var olan tüm milletimizi saygı ve şükranla anıyorum” dedi.



“İstiklal Marşı milli mücadeleyi en iyi anlatan eserdir”


İstiklal Marşımızın bağımsızlığımızın sembolü olduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yurdumuz işgal altındayken ordumuzun moralini yükseltmek, bu yaşanan zor günleri gelecek nesillere aktarmak için düzenlenen marş yarışmasında Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı şiir birinci seçildi. O şiir 12 Mart 1921’de 1.TBMM tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edildi. Asırlar boyunca hiçbir millet ya da devletin boyunduruğu altında yaşamamış olan milletimizin içindeki bağımsızlık mücadelesini en iyi anlatan marş İstiklal Marşımızdır. Her okuduğumuzda bizi yeniden heyecanlandıran, milli duygularımıza tercüman olan İstiklal Marşı bağımsızlığımızın sembolüdür. Ulusal marşımızı sonsuza dek her zaman her yerde gururla ve onurla okumaya devam edeceğiz. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Bu duygularla İstiklal Marşımızın kabulünü kutluyor, marşımızı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy’u, besteleyen Osman Zeki Üngör’ü saygıyla anıyorum” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:22
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu kültür ve sanata ilişkin projelerini açıkladı
    1. İmamoğlu kültür ve sanata ilişkin..
    2. Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı olayda..
    3. Melikgazi BESK Samsun’dan mutlu döndü
    4. Başkan Yazgı: “Mehmet Akif Ersoy..
    5. Kaymakam Öztürk’ten ‘12 Mart İstiklâl..
    6. Kemoterapi nedir? Kemoterapi tedavisi..
    7. Kaza yapan arkadaşları için birlik..
    8. Pegasus, 2 ayda 4,37 milyon yolcu..
    9. Fenerbahçe Comolli'nin biletini kesti!..
    10. AK Parti'nin Şırnak mitingi
    11. Böbrek hastalığı erken teşhisle..
    12. ATB, üyelerini Olivtech fuarı ile..
    13. Diriliş Ertuğrul'dan büyük başarı!
    14. Kral Selman Lübnan Başbakanı Hariri'yi..
    15. AK Parti heyetinden CHP bürosuna ziyaret
    16. Apse nedir? Dişte apse oluşumu nasıl..
    17. “Küresel Finans Merkezleri Endeksi”..
    18. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi..
    19. Görenler şaşkına döndü! İsrail'de..
    20. “Nostalji iskelesi sahile canlılık..
    21. Bahçeli: Ezanı ıslıklamak küfrü..
    22. Kangal’a 500 milyon liralık yatırım..
    23. "Irak'ta teröre karşı zafer..
    24. Erasmus nedir? Erasmus başvurusu nasıl..
    25. Mansur Yavaş, seçim çalışmaları..
    26. Rus uçağı, bomba ihbarı nedeniyle..
    27. Mürüvvet Yaradılmış davası sürüyor
    28. Çocuk Meclisi, Kadınlar Günü’nü kutladı
    29. KTO’dan KGK Seçimlerine İlişkin..
    30. Başkan Gökhan, Tarragona heyetini..
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...