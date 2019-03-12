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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "İstiklal Marşı aynasından kendimize şekil verdikçe büyük Türk milleti devletiyle ilelebet payidar kalmaya devam edecektir. Bizler geçmişin mirasını ve geleceğin emanetini taşıyoruz. Unutmayınız ki hepimizin omuzlarında çocuklarımızın şahsında geleceğin sorumluluğu var. Bu sorumluluğu taşımak çalışmak, fedakarlık ister"- "Mehmet Akif, esarete isyan eden, milletiyle ağlayan, milletiyle gülen, iman, dava ve aksiyon adamıdır. İstiklal Marşı hem ilham verenin azizliğinin hem de ilham alıp yazan asil bir vatan evladının büyüklüğünün gerçekliğidir" - Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon:- "(Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın) derken bir daha o günleri yaşamak istemeyen insanın Allah'a duası, feryadıdır o söz. Evet, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdıracak günler göstermesin"

12 Mart 2019 Salı 13:54
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı

ANKARA (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İstiklal Marşı aynasından kendimize şekil verdikçe büyük Türk milleti, devletiyle ilelebet payidar kalmaya devam edecektir. Bizler geçmişin mirasını ve geleceğin emanetini taşıyoruz. Unutmayınız ki hepimizin omuzlarında çocuklarımızın şahsında geleceğin sorumluluğu var. Bu sorumluluğu taşımak çalışmak, fedakarlık ister." dedi.

Bakan Selçuk, Türkiye Yazarlar Birliğince Taceddin Dergahı'nda düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katıldı.

Mehter takımının İstiklal Marşı'nı seslendirmesi ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Selçuk, bağımsızlık timsallerinden biri olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin seneyi devriyesini kutlamak, büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla bir araya geldiklerine işaret etti.

Selçuk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'bu marş bizim inkılabımızı anlatır' dediği İstiklal Marşımız bir yenilenmedir, Türk dilinin en güzel örneklerinden biridir. Tefekkürdür, ruhtur, heyecandır, şanlı mazimizdir, kahramanlık destanımızdır, heybetli kimliğimizdir, dik bir duruştur, milli mutabakattır, maneviyat sembolüdür." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın her şairin yazabileceği bir metin olmadığını vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletini tanıyan, milletinin değerleriyle bütünleşmiş, söylediklerini hakikaten yaşayan, samimi, fedakar, ağlayan, ağlatan, hisseden bir sanatçı olan Akif, ancak böyle bir şiiri yazabilirdi. Yaşadığı devirde toplumu adım adım, derinden takip etmiş, milletin derdini, sevincini, felaketlerini en özlü ifadelerle ifade ederek milletine kalemiyle, yaşamıyla rehberlik eden, 'zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem' diyen Mehmet Akif, esarete isyan eden, milletiyle ağlayan, milletiyle gülen, iman, dava ve aksiyon adamıdır. İstiklal Marşı hem ilham verenin azizliğinin hem de ilham alıp yazan asil bir vatan evladının büyüklüğünün gerçekliğidir.

İstiklal Marşı aynasından kendimize şekil verdikçe büyük Türk milleti, devletiyle ilelebet payidar kalmaya devam edecektir. Bizler geçmişin mirasını ve geleceğin emanetini taşıyoruz. Unutmayınız ki hepimizin omuzlarında çocuklarımızın şahsında geleceğin sorumluluğu var. Bu sorumluluğu taşımak, çalışmak, fedakarlık ister. Bizden sonra gelecek nesillere güçlü ve gelişmiş bir ülke bırakmak, geçmişin mirasını geleceğe emanet olarak taşıyabilmek için çok çalışmalıyız."

Bakan Selçuk, vatan sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en seçkin ifadesi olan İstiklal Marşı'nı millete hediye olarak olarak sunan milli şair Mehmet Akif Ersoy'u ve bu şiiri ölüm kalım savaşı vererek sonunda başarıya ulaşmış bir millet adına İstiklal Marşı olarak oy birliğiyle kabul eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Birinci Millet Meclisi üyelerini saygıyla ve rahmetle andığını söyledi.

- "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdıracak günler göstermesin"

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Taceddin Dergahı'nda şair Mehmet Akif Ersoy'u anmayı çok değerli, ruhaniyetli bulduğunu belirterek, "Burası gerçekten şerefi ve ruhaniyetiyle ön plana çıkan bir mekan. Bu mekanda Akif'i anmak, İstiklal Marşı'nı yad etmek ve o dönemleri tekrar hatırlamak çok doğru, çok isabetli." dedi.

Dursun, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Mehmet Akif Ersoy'un son günlerini geçirdiği, İstanbul'da Mısır Apartmanı'nda bulunan dairesini de kamulaştırarak müzeye dönüştürüleceğini bildirdi.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon da konuşmasında, Taceddin Dergahı'nın İstiklal Marşı'nın ilk yazıldığı, yayınladığı mekan olduğuna dikkati çekerek, "Dedemiz 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' derken bir daha o günleri yaşamak istemeyen insanın Allah'a duası, feryadıdır o söz. Evet, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdıracak günler göstermesin." diye konuştu.

Programda Ankara Vali Yardımcısı Emin Çolak, Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Temel Ünlü, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da birer konuşma yaptı.

Programa eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldı.

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nın dizelerini okuduğu programın ardından Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet, Mehmet Akif Ersoy'un evi ve Taceddin Dergahı'nda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.



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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:54
  1. İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı
  2. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun
  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  4. Tacettin Dergahı

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