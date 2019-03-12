Bitlis’te İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

Bitlis Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı sürerken İsmet Paşa’nın meclisi ziyaret ederek orduyu coşkuya getirecek bir marşa ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Korkmaz, "Bunu dönemin Milli Eğitim Bakanına devreder. Milli Eğitim Bakanı bir genelde yayınlar. 500 lira ödül karşılığında bir marşın yazılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ortaya 724 eser çıkmıştır, ama bu eserlerin hiçbiri kabul edilmemiştir. Mehmet Akif Ersoy’a bunun yazılmasını istenir, ancak ucunda para olduğu için yazmak istemez. Belli ısrarlar üzerine İstiklal Marşı yazılır. 1 Mart’ta meclise gelir. Marş mecliste 4 defa okunur ve herkes ayakta alkışlar. Mehmet Akif Ersoy’un kesin şartı vardır. Para almayacaktır" diye konuştu.

Konuşmasının ardından İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili şiirler okundu. İstiklal Marşı ile ilgili yapılan şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, öğretmen ve öğrencileri katıldı.