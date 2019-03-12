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İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı

Bilecik’te İstiklal Marşının kabul edilişinin 98.

12 Mart 2019 Salı 17:05
İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı

Bilecik’te İstiklal Marşının kabul edilişinin 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program büyük beğeni aldı.


Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programa Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.


“İstiklal Marşı ölmeyecek mütemadiyen yaşayacak olan bir mukaddes marştır”


Programın açılış konuşmasını yapan Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meryem Avcu, İstiklal Marşı’nın ölmeyecek, mütemadiyen yaşayacak olan bir mukaddes marş olduğunu ifade ederek, “Bayrağımız ve onun istiklalini ebedileştiren bir manzume olan İstiklal Marşı, kuşku yok ki ulusumuzun ruhunu, tarihini ve ideallerini yansıtan hiçbir zaman ölmeyecek mütemadiyen yaşayacak olan bir mukaddes marştır. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nda Türk ulusunun neden savaştığını, neye inandığını açık bir şekilde anlatmıştır. Çanakkale savaşını yazdığı bir şiirle anlatan anlatmakla da kalmayıp adeta destanlaştıran Akif, topyekun milli mücadelenin yaşandığı kuruluş Savaşı’na da İstiklal Marş’ımızı armağan etmiştir. İstiklal Marşı hem Türk ulusunu hem de Mustafa Kemal’i mükemmel bir surette anlatan destan hüviyetindedir. Başta vatan ve ulus sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en veciz ve en seçkin ifadesi olan İstiklal Marşı’nı bize hediye olarak sunan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla anıyor ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Program, şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin protokol üyeleri tarafından verilmesinin ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:05
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