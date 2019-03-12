İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Kilis’te kutlandı İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabulünün 98.

İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabulünün 98. yıl dönümü ve İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri, düzenlenen törenle kutlandı.

Kilis Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. İstiklal Marşısın Kilisli vatandaşlar tarafından okunan kıt’aların yer aldığı Milletin Sesi Mehmet Akif adlı sinevizyon gösterisi sunuldu. Atiyi karanlık görerek azme sarılmak şiirinin okunmasından sonra Akif isimli oyun sergilendi. Şiirler okunmasından sonra yemen türküleri söylendi. İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.

Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Kadir Çirtikoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albey Hasan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İl Genel meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, daire amir ve müdürleri ile davetliler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.