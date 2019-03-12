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İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Van’ın Erciş ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 17:13
İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Van’ın Erciş ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.


Erciş Şehit Ramazan Keserci İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen program, Erciş Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapıldı. Programa İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, kurum amirleri ile öğrenci ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Cihat Zafer Çolakel’in günün anlam ve önemi belirtir konuşmasından sonra öğrencilerinin tiyatro ve oratoryo gösterisi sergilendi.


Anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşı’nı okuması ve koro gösterilerinin ardından Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçe genelinde düzenlenen “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma” yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:13
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