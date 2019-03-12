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İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 16:26
İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

 

Çukurca Şehit Bilal Soybilginç İlk ve Ortaokulunda okulunda düzenlenen programa; Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Şeyi Derin, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Ayca, “Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla minnetle yad ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy, tarih boyunca birçok acılara tanıklık etmiş ve derinden hissetmiş büyük bir şairdir. Türk şairimiz M. Akif Ersoy; tarihte, her zaman yapmış olduğu mücadeleleri ile önemli bir yer almıştır. Özellikle Çanakkale Savaşı ve son zamanlardaki milli mücadele, bunun en önemli örneğidir. İstiklal Marşı’nın birleştirici gücü ile birlikte bu ay yıldızlı bayrak altında 81 milyon insan bugün de yarın da kardeşçe ilelebet yaşayacaktır” dedi.

 

Protokol üyeleri ve öğrenciler daha sonra hep birlikte ‘Allah inşallah bu memlekete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ pankartı eşliğinde hatıra fotoğrafı çektiler.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:26
  1. Hakkari
  2. Çanakkale
  3. fotoğraf
  4. doğa

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