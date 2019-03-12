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İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Mersin’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’uAnma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 15:12
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Mersin’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’uAnma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


Kültür Merkezi’nde İstiklal Marşı’nın Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarıtarafından okumasıyla başlayan etkinlik sinevizyon gösterisiyle devam etti.


Programda konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk milletinin tarih boyunca hiçbirzaman esaret altında kalmadığını, özgürlüğüne ve bağımsızlığına sahip çıktığınısöyledi. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıldönümünün kutlandığını hatırlatan Su, "Millimücadele yıllarında milletimiz, bütün gücüyle bağımsızlığı, özgürlüğü, istiklali içinmücadele vermiştir. Bu mücadele esnasında milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, yazdığıİstiklal Marşı’yla milletimizin karakterini, cesaretini ve kahramanlığını en güzel şekildeifade etmiş, o gün milletimizin ilham kaynağı olan İstiklal Marşımız bugün degelecekte de bizlerin ilham kaynağı olmaya, bizlere ruh vermeye devam edecektir"dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıldönümündemilli şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, Akif’in sadece bir şair ya da sanatçı değil, birçok yönden örnek alınabilecek değerli birşahsiyet olduğunu söyledi. Mehmet Akif Ersoy’un, İstiklal Marşı için kendisine zorlatakdim edilen 500 liralık para ödülünü, büyük bir yoksulluk içinde olmasına rağmenkabul etmeyecek kadar asil, vakur ve şerefli bir insan olduğunu vurgulayan Koca,"Vatanına ve milletine olan bağlılığının yanında mütevazı, merhametli, sahici vesamimi tabiatı ile tam bir karakter abidesi olan Akif, dün olduğu gibi bugün de istikbaliaydınlatmaya ve bizlere yol göstermeye devam etmektedir" diye konuştu.


Program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilereödüllerinin verilmesinin ardından, Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarınınkonseriyle son buldu.


Program sonunda Mersin Kültür Merkezi sergi alanında ’İstiklal Marşı ve MehmetAkif’ konulu resim sergisi gezildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:12
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