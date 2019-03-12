İstiklal Marşı’nın kabulü Ordu’da coşkuyla kutlandı

Ordu’da, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

Ordu Anadolu Lisesi tarafından Ordu Kültür ve Sanat Merkezinde, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümü nedeniyle program yapıldı. Program, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayarak slayt, şiir ve oratoryo dinletisi ile devam etti.

Programda konuşan Ordu Anadolu Lisesi Müdürü Birol Erdoğdu, “Milletlerin hayatlarında geleceklerine yön veren önemli olaylar ve kilometre taşı niteliğindeki şahsiyetler vardır. Genç nesillerin iyi ve donanımlı yetişmeleri geleceğe güvenle bakabilmeleri, millet hayatında yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi için bunları hatırlamak ve hatırlatmak gerekir. İşte 98 yıldır her 12 Mart’ta istiklal ve istikbalimizin sembolü, kahramanlık destanımızın ve asil duruşumuzun temsilcisi olan, en kaygılı ve en buhranlı günde dahil umudunu hiç yitirmeden milletimizin uyanışına özgürlük anlayışına büyük katkı da bulunan büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy’u anıyor ve İstiklal Marşımızın kabulünü ilk günkü aşkla ve heyecanla kutluyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından şiir, resim, kompozisyon ve İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin hediyeleri takdim edildi. Öğrencilere ödüllerini, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ve Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan teslim etti.

Ordu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu oratoryo dinletisinin ardından program sona erdi.