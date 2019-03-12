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İstiklal Marşı’nın Kabulü kutlandı

Türk Milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesini en güzel şekilde yansıtan İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 98.

12 Mart 2019 Salı 18:10
İstiklal Marşı’nın Kabulü kutlandı

Türk Milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesini en güzel şekilde yansıtan İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 98. yıl dönümü kutlaması ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u anma programı Adıyaman’da çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.


Gerçekleşen programa Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, bazı kurum amirleri, STK Başkanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesinden düzenlenen program, İstiklal Marşı’nın okunması ve bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönem ve şartlar göz önüne alındığında her taraftan kuşatılan milletin istiklal için şahlanışını gördüklerini söyledi.


Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunurken Sümer Anaokulu öğrencisi Muhammed Enes Şimşek tarafından da İstiklal Marşı’nın 10 kıtasının ezbere okunması salonda bulunanlardan büyük alkış aldı.


Programda,12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma konulu düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında derece elde eden öğrencilere Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi.


Ödül töreninin ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci korosu tarafından gerçekleştirilen, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden bestelenen ezgilerin yer aldığı müzik dinletisiyle program son buldu.


Program sonunda 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim sergisinin açılışı yapıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:10
  1. sanat
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  3. resim sergisi

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