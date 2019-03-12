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İstiklal Marşı’nın kabulü Kastamonu’da kutlandı

Kastamonu’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.

12 Mart 2019 Salı 12:40
İstiklal Marşı’nın kabulü Kastamonu’da kutlandı

Kastamonu’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı gerçekleştirildi.



12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen özgürlük ve bağımsızlığın timsali İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Mustafa Kaya Anadolu Lisesi ve Aytaç Eruz Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören’de öğretmen Dilek Demirbaş, günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Demirbaş konuşmasında, “600 yıllık imparatorluk yirminci asrın başında adet doğum sancısında olan bir ana gibi vermiştir. Fakat, çocuk yaşayacaktı. Çünkü İstanbul siyah bulutlarla kaplı dururken Anadolu’da Milli Mücadelenin ilk adımlarının atılışı çoktan başlamıştı. Çok değil birkaç gün önce Çanakkale’de büyük bir cesaret örneği göstermişlerin şimdilerde silahsız aç ve bitkin bir halde idi. Ancak hiçbir vatanseverin bu zillet katlanması düşünülemezdi. Nitekim çok geçmeden Anadolu’da Milli Mücadelenin meşalesi çoktan parlamıştı. Anadolu’da açılan Milli Mücadele Bayrağı altında ilk koşanlardan biri de Şair Mehmet Akif Ersoy’du. Bir bahar günü Ankara’ya varan Mehmet Akif, hiç vakit kaybetmeden doğruca bir milletinin kaderinin tayin edildiği yüce meclisin yolunu tuttu. Acı ve ızdırap dolu bu çetin günlerde canından çok sevdiği Türk Milletinin yanındaydı” dedi.


Daha sonra günün önemini anlatan farklı oratoryo gösterilerinin sunumu gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:40
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