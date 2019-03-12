İstiklal Marşı’nın kabulu Develi’de kutlandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde İstiklal Marşının Kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı düzenlendi.

Ahmet İslamoğlu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Lisesi tarafından hazırlanan program, Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapıldı. 98 yıl önce İstiklal Marşının kabulüyle alakalı programa ilçe protokolüyle birlikte ilçe halkından ve öğrencilerden de yoğun katılım oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Okul Müdürü Murat Gediri günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Milli şair Ersoy’un şiirlerinin seslendirildiği programda ayrıca Halk Eğitim Müdürlüğü işaret dili ekibi İstiklal Marşını işaret diliyle icra etti. İstiklal Marşının ne şartlarda yazıldığını anlatan tiyatro gösterisinin büyük beğeni topladığı programın sonunda İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif temalı Develi genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini ilçe protokolü takdim etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru böylesine anlamlı bir günde böylesine güzel bir program hazırladıkları için okul yönetimine ve öğrencilere tebriklerini iletti.