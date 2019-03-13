İstiklal Marşı’nın kabulü anıldı Düzce Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Düzce Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi. Törene Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, il protokolü ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü”nün 98’inci yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Kurtuluş Savaşı oratoryosu ve piyesinin gösterildiği etkinliğe Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende öğrencilerin performansı izleyicilerden büyük alkış alırken program sonunda protokol üyeleri öğrencilerin gününü tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.