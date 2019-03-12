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İstiklal Marşının 98. yıldönümü etkinlikleri

Şenkaya’da İstiklal Marşının Kabulünün 98.

12 Mart 2019 Salı 12:11
İstiklal Marşının 98. yıldönümü etkinlikleri

Şenkaya’da İstiklal Marşının Kabulünün 98. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.


Program Şenkaya İMKB 75. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans salonunda düzenlendi. Programa İlçe Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Akif Yorulmaz, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.


Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirtir konuşmasını tarih öğretmeni Emrah Kumsar yaptı. Kumsar konuşmasında, “Milli marşların temelinde tarih olayları vardır. Bizim milli marşımız da kurtuluş savaşını konu almaktadır. Milletimizin uyanışını, cesaretini, düşmana karşı onurlu mücadelesini ve zaferini anlatmaktadır. İstiklal Marşı ve bağımsızlık duygusu atalarımızdan bize kalan en önemli mirastır. Bizlerde bu mirası gelecek kuşaklara aktarma ile yükümlüyüz.” dedi.


Günün anlam ve önemini belirtir konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatı anlatıldı.


Program müzik dinletisi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:11
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