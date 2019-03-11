- "İstiklal Marşını söylerken Rus Mili Marşını söyler gibi hissederek söylüyoruz"

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu Solisti Vadim Ananyev, "İstiklal Marşı çok güzel ve güçlü bir müzik. Onu söylerken Rus Mili Marşı'nı söyler gibi hissederek söylüyoruz." dedi.

Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, 2019 Türkiye-Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde farklı sahnelerde konser veren topluluk, geniş bir yelpazede hazırladıkları repertuvarlarını izleyenlerin beğenisine sunuyor.

Ekip, konserlerde İstiklal Marşı'nın yanı sıra Türk izleyicinin büyük beğenisini toplayan "Çanakkale Türküsü" ve "Sevdan Olmasa" gibi Türkçe eserlere de yer veriyor.

Topluluğun Koro Baş Orkestra Şefi Nikolay Kirillov, yaklaşık 200 kişilik kadrosuyla dünyayı dolaşan ekibin çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Seyirciye ulaşan duyguların bir ayna gibi sahneye yansıdığını aktaran Kirillov, bu duyguların daha sonra sanatçının yüreğinde büyüyüp tekrar seyirciye döndüğünü söyledi.

Krillov, Türkiye seyircisinden her zaman daha büyük ve özel bir ilgi gördüklerini belirterek, Türkiye'ye memnuniyetle gelip hüzünle ayrıldıklarını ifade etti.

- "Türk halkı saadet içerisinde yaşasın"

Konser öncesinde çok ciddi bir hazırlık süreci geçirdiklerini anlatan Kirillov, şöyle devam etti:

"Bizim topluluğumuz her konseri çok ciddiye alır. Bizim için sahnenin küçük veya büyük olması hiç fark etmez. Küçücük bir şehir de bir ülkenin başkenti de olabilir, her zaman aynı ciddiyetle hazırlanırız fakat Türk seyircisinin bize karşı ilgisini, ne kadar duygusal davrandıklarını ve bizim sanatımızı ne kadar güzel algıladıklarını biliyoruz. O yüzden, Türkiye’ye gelirken prova ve hazırlıklarımız normal zamanlardakinden çok daha özenli oluyor. Hazırlığımızda konserle ilgili hiçbir olumsuz sürpriz olmasın istiyoruz."

Kirillov, 2019 Türkiye- Rusya Kültür Turizm Yılı'nı güzel bir fırsat olarak gördüğünü vurgulayarak, "Günümüzdeki dünya çok zor bir dünya. İnsanların arasındaki ilişkiler çok zor. İnsanlara böyle bir fırsat gelince, görüşme fırsatı, sıkıntıları değil de güzel şeyleri konuşma fırsatı olunca, güzel ve pozitif duyguları paylaşmak, kültür hazinesini paylaşmak, belki de her iki tarafın en büyük kazancı budur." ifadelerini kullandı.

Türk müziği çalarken ve söylerken çok güzel duygular içine girdiklerini anlatan Kirillov, bu müziklerin sanki kendilerinden geliyormuş gibi hissettirdiğini ve her söylediklerinde tüylerinin diken diken olduğunu dile getirdi.

Kirillov, son olarak şu temennilerde bulundu:

"Türk halkı saadet içerisinde yaşasın. Sizin çocuklarınız, yeni nesiller barış içerisinde yaşasın. Türk askerlerinin şöyle bir şarkısı var. 'Asker şarkı söylerse, çocuklar huzurlu uyur.' diyor o şarkı. Türk çocukları her zaman sakin ve huzurlu uyusun, sizin ülkenize her zaman barış insin."

- "İstiklal Marşını söylerken Rus Mili Marşını söyler gibi hissederek söylüyoruz"

Rusya Devlet Sanatçısı ve Kızılordu Korosu'nun solisti Vadim Ananyev de öncelikle İstiklal Marşı'ndan bahsetmek istediğini belirterek, "İstiklal Marşı çok güzel ve güçlü bir müzik. Onu söylerken Rus Mili Marşı'nı söyler gibi hissederek söylüyoruz." diye konuştu.

Türk müziğinin Rus müzikleriyle çok fazla ortak yönü olduğuna dikkati çeken Ananyev, özellikle marşlardaki ritim benzerliğinden dolayı Türk marşlarını söylerken hiç zorlanmadıklarını aktardı.

Ananyev Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

"Her zamanki gibi biz burada bulunmaktan çok mutluyuz. Güzel hazırlıklar yaptık. Türk seyircisinin bizi ne kadar sıcak karşıladığını bildiğimiz için Türk parçaları da hazırladık. Umarım her şey çok başarılı geçecek. Türk halkına barış, sağlık, ailelere saadet, çocuklara sağlık dileklerimi iletmek istiyorum. Bizim konserimizden güzel ve yüksek bir moralle ayrılmalarını diliyorum."

Türkiye'de 3 günde 4 konser veren Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, bu akşam Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahne alacak.