İstiklal Marşı'nı okuyan Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday gösterildi Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde İstiklal Marşı'nı okuyan sarı lacivertlilerin Alman futbolcusu Max Kruse, 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play İcra Kurulu, Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'u davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterdi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi maçı öncesi düzenlenen seremonide çok kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmesine rağmen İstiklal Marşı'nı okuyup dikkatleri üzerine çeken ve alkışlanan Max Kruse, TMOK Fair Play İcra Kurulu tarafından davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterildi.

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