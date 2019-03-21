Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde İstiklal Marşını en güzel okuyan öğrenci ödüllendirildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Günyüzü köyü ilkokulunda eğitim gören 4’üncü sınıf öğrencisi Arjin Ediş, 12 Mart İstiklal Marşının kabulü kutlamalarında düzenlenen yarışmada İstiklal Marşını en güzel okuyanlar arasında derece yapınca İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan tarafından ödüllendirildi. İlçeye davet edilen Arjin Ediş ve babasını tebrik eden Kaymakam Pendik, öğrenciye tablet ile ödüllendirdi. Kaymakam Pendik burada yaptığı açıklamada Kürt Türk kardeşliğinin simgesi olan öğrenciler var oldukça kimsenin bu ülkenin kardeşliğini bozamayacağını söyledi. Kaymakam Pendik, "Bizleri çok duygulandıran Arjin kızımızı tebrik ederim. İnşallah Kürt Türk kardeşlik ateşini canlandıracak, ülkemizin bölünmez bütünlüğü açısından büyük bir ateşin yakılması için bir kıvılcım olacak. En güzel istiklal marşı ve şiir okuyan kızımız bizleri çok umutlandırdı. Böyle güzel bir neslin doğuyor olması çok sevindirici. Böyle güzel bir kızımızı tebrik etmek ve ödüllendirmek istedik. Hayatında başarılar dilerim" dedi.

Kaymakam Pendik’e ay yıldızlı Türk bayrağı hediye eden minik öğrenci hatıra fotoğrafları çektikten sonra ilçeden ayrıldı.