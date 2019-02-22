"İstiklal Marşı'mıza saygısızlık asla söz konusu olamaz"

BAYBURT (AA) - Bayburt Valiliği, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlama törenlerinde yer alan protokol mensuplarının, İstiklal Marşı'nın okunması esnasında ayağa kalkmadıklarına dair yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bayburt'un kurtuluşu ile ilgili kutlama törenlerinin, Ulusal Ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğine uygun olarak 21 Şubat'ta saat 10.45'te, Atatürk Anıtı'na Bayburt Valiliği, Garnizon Komutanlığı ile Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasını müteakip saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlatıldığı vurgulandı.

Çelenk töreni sonrasında, kutlama törenlerine katılacak heyetin, tören alanındaki yerlerini alarak programa başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan ve Bayburt Valiliği önünde gerçekleştirilen törenler, her kutlama töreninde olduğu gibi anılan yönetmeliğe uygun olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlatılmış, devamında protokol mensuplarının günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarıyla devam ettirilmiştir. Ayrıca gün içerisinde kurtuluş etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen panel programları da dahil olmak üzere etkinlikler, belirtilen yönetmelik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmiş olup bahse konu bu etkinliklere de saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanmıştır."

Açıklamada, "Programda tertiplenen Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun canlandırıldığı tiyatro gösterisinde, Kurtuluş mücadelesini yansıtan sahnelerin içinde spontane bir şekilde fonda İstiklal Marşı'nın bir kısmının çalındığı, devamında sela okunduğu, ortama diğer seslerin de karıştığı bir sahne sergilenmiş ve tiyatro sahne akış planına göre devam etmiştir." ifadelerine yer verilerek, şöyle devam edildi:

"Haberler ve sosyal medyaya yansıtıldığı şekliyle gerçeği yansıtmayan ve sadece etkinlikler içerisindeki tiyatro sahnesi ile ilgili videonun kötü zan ve algı oluşturmaya yönelik olarak bilinçli bir saptırma şeklinde hazırlanıp yayınlandığı aşikardır. İstiklal Marşı'mız bizi biz yapan milli değerlerimizden biri olarak başımızın tacıdır. İstiklal Marşı'mıza saygısızlık asla söz konusu olamaz. Dünya durdukça şanlı bayrağımız gönderde özgürce dalgalanacak, İstiklal Marşı'mız onun gölgesinde coşkuyla okunmaya devam edecektir."