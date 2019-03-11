"İstiklal Marşımız, tarihi şahlanışımızın özüdür"

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, tarihimizi, milli karakterimizi milli mücadelenin heyecanı ve ruhunu içinde taşıyan İstiklal Marşımızın, Türk Milletinin tarihteki şahlanışının özü olduğunu belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 98. Yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Büyük Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un vatanımızın dört bir tarafından düşman çizmeleri altında bulunduğu bir süreçte yazdığı İstiklal Marşımızın, tüm Türk Milleti’ne bağımsızlık umudu kazandırdığını mesajında vurgulayan Başkan Seçen, ,İstiklal Marşının bütün ümitlerin tükendiği bir dönemde Milletimize cesaret kaynağı olduğunu kaydetti.

Seçen mesajında şunları ifade etti: “ Milletimize adeta yeniden doğuşunun, şahlanışının bir nişanesi olan İstiklal Marşımızla Mehmet Akif, yazdığı bu mısralarla Türk milletinin tarihten aldığı gücü bundan sonra da devam ettireceğini ve hiçbir zaman diğer milletlerin egemenliği altında yaşamayacağını en içten duygularla ortaya koymuştur. Bu sebepledir ki İstiklâl Marşımız, şanlı tarihimizi, milli karakterimizi, milli mücadelenin heyecanını ve duygularını içinde taşıyan, edebiyatımızın seçkin bir örneği olarak da kabul edilmektedir. İstiklal Marşı bu tarihi şahlanışın, onur ve gurur mücadelesinin parlak bir simgesi ve özüdür. Bizlerin bugünlere ulaşması için hayatlarını hiç çekinmeden feda eden aziz şehitlerimize, gazilerimize ve bütün kahramanlarımıza karşı en büyük borcumuz, o zorlu günlerde yaşanan sıkıntıları asla unutmamak; ülkemizin bağımsızlığına, bayrağına, milli marşına, milli ve manevi değerlerine her zaman sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha güçlü, daha yaşanabilir bir ülke bırakmaktır. İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Meclisi’nde kabulünün 98. yıldönümü nedeniyle başta Millî Mücadelenin lideri Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kahramanlık destanımızın şairi Mehmet Akif Ersoy, bayrak, vatan uğruna şehit ve gazi olan kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyor, vatandaşlarımıza selam ve saygılar sunuyorum.”