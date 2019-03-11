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“İstiklal Marşımız, milletimizin şahlanışının timsali olmuştur”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 2 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıl dönümü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:39
“İstiklal Marşımız, milletimizin şahlanışının timsali olmuştur”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 2 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıldönümü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

 

Vali Köşger, mesajında; “Bugün, milletçe İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 98’inci yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üzerinde hür olarak yaşadığımız bu cennet vatana kasteden düşmanlara karşı büyük bir azim, inanç ve fedakârlıkla kazanılan istiklal mücadelemiz, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un coşkulu mısralarıyla İstiklal Marşında ölümsüzleşmiştir.

 

Tarihten silinmek istenen bir milletin, hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan, tarihi belge niteliğindeki İstiklal Marşımız, milletimizin gönül yüceliğini, manevi değerlerini, milli kimliğini, vatan sevgisini en müstesna biçimde dile getirmektedir. Milli mücadelenin en zor döneminde bu eşsiz eser, halkımıza büyük cesaret ve moral vermiş, milletimizin şahlanışının timsali olmuştur. İstiklal Marşı’nı şair, mütefekkir ve vatansever kimliğiyle yazan Mehmet Akif Ersoy, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın’ derken verilen mücadelenin büyüklüğünü ve zorluğunu ifade ediyordu.

 

Vatansever kimliğiyle Anadolu işgalinin en zorlu dönemlerinde, milli mücadeleye büyük destek veren Mehmet Akif, ölümsüz eserleri, fikirleri, idealleri, örnek kişiliği ve mütevazı hayatıyla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Mehmet Akif, İstiklal Marşı’nı milletimize ve ordumuza armağan ederek tüm eserlerini topladığı Safahat’a almamış, ne kadar büyük bir vatansever olduğunu bu ince davranışıyla bir kez daha göstermiştir. Bizler bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız yaşıyorsak, bunu istiklal mücadelemizin ölümsüz destanı İstiklal Marşı’nı yazdıran ruha, canı pahasına bu toprakları vatan yapan ve koruyan atalarımıza, bu gün ise 15 Temmuzda canını ortaya koyan aziz milletimize borçluyuz.

 

O gün savaş meydanlarında, vatanın her karış toprağında verilen büyük mücadele bugün, bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta, ekonomide, hayatın her alanında devam etmektedir. Bu mücadelede, ülkemiz her geçen gün daha da büyüyerek ve güçlenerek yükselmekte; şehitlerimize, gazilerimize ve ecdadımıza karşı sorumluluğunu yerine getirmektedir.

 

İnanıyorum ki, milletimizi meydana getiren bireyler olarak her birimiz, bize armağan edilen bu eşsiz mısralardaki kardeşlik ruhunu, bu gönül birliğini dinmez bir coşkuyla ilelebet muhafaza edecek, İstiklal Marşımızda en güzel ifadesini bulan ortak değerler ve amaçlar etrafında birleşerek, daha iyi, daha müreffeh bir gelecek için azimle, inançla çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 98 nci yıl dönümünü kutluyor, milli şairimiz, büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy’u ve bütün İstiklal savaşı kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:39
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