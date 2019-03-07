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İstiklal Marşı yarışmasında teknik arıza

Edirne’de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent genelinde okullar arası düzenlenen İstiklal Marşı’nı güzel ve ezbere okuma yarışmasında teknik arıza yaşandı.

07 Mart 2019 Perşembe 12:49
İstiklal Marşı yarışmasında teknik arıza

Edirne’de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent genelinde okullar arası düzenlenen İstiklal Marşı’nı güzel ve ezbere okuma yarışmasında teknik arıza yaşandı. Görsel ve ses sisteminden sorumlu görevli öğretmenler, yarışma sırasında sahnedeki dev ekrana Türk Bayrağı ve Mehmet Akif Ersoy görselini yansıtmakta güçlük çekti.


Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında, merkez ve ilçelerde öğrenim gören öğrenciler arasında İstiklal Marşı’nı güzel ve ezbere okuma yarışması düzenlendi. Yarışmanın il birinciliği finali Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans Salonu’ndan gerçekleştirildi.


Farklı yaş gruplarında il finaline kalan öğrenciler, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı’nı birbirinden güzel ton ve tarzlarda seslendirerek, kıyasıya mücadele etti. Öğrencileri, velileri de yarışma boyunca yalnız bırakmadı.



Teknik arıza yaşandı


Yarışmada teknik bir sorun yaşandı. Yarışma sırasında İstiklal Marşı’nı okurken Türk bayrağı ve Mehmet Akif Ersoy görsellerinin dev ekrana bir türlü verilememesi minik öğrencinin dikkatinin dağılmasına neden oldu.


Yarışma sırasında dev ekrandan ve ses sisteminden sorumlu teknik masada bulunan görevli öğretmenler, görselleri bir türlü ekrana yansıtamayınca, okul müdürü duruma müdahale etti. Bir öğrencinin yarışması devam ederken yaşanan teknik aksaklık bir süre sonra giderildi


Salonda yaşanan slayt krizinin giderilmesi yarışmacı öğrencileri ve ailelerini rahatlattı. İl birinciliği finalinin tamamlanmasının ardından dereceye giren öğrencilerin 12 Mart tarihinde açıklanacağı ve ödüllerini alacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:49
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