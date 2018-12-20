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İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına döndü

Gençlerbirliği'nin Brezilyalı futbolcusu Jailton, Hatayspor maçında İstiklal Marşı'nın okunması sırasında yüzünü Türk bayrağına doğru döndü.

20 Aralık 2018 Perşembe 14:56
İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına döndü

Türkiye 1. Ligi ekiplerinden Hatayspor, 20 Aralık Perşembe günü Antakya Atatürk Stadı’nda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme turu 2. maçında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

2-2 biten ilk maçın ardından Antakya Atatürk Stadı’nda tur arayan Başkent ekibinde maç öncesi Brezilyalı oyuncu Jailton’un hareketi müsabakanın önüne geçti.

Yüzünü türk bayrağına döndü

Karşılaşma öncesi okunan İstiklal Marşı sırasında yüzünü Türk bayrağına dönen Brezilyalı Jailton’un bu davranışı takdir topladı.

Jailton’un bu davranışı özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu. Futbolseverler, Brezilyalı oyuncunun Türk marşına ve Türk bayrağına olan hassasiyetinden dolayı Jailton'a övgü yağdırdı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:56
  1. Hatayspor
  2. Ziraat Türkiye Kupası
  3. Gençlerbirliği
  4. Brezilyalı oyuncu Jailton

YORUM YAZ

  • hayrihayri33 dk önce
    vay be... cok gülüc bir haber

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