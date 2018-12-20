İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına döndü
Gençlerbirliği'nin Brezilyalı futbolcusu Jailton, Hatayspor maçında İstiklal Marşı'nın okunması sırasında yüzünü Türk bayrağına doğru döndü.20 Aralık 2018 Perşembe 14:56
Türkiye 1. Ligi ekiplerinden Hatayspor, 20 Aralık Perşembe günü Antakya Atatürk Stadı’nda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme turu 2. maçında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
2-2 biten ilk maçın ardından Antakya Atatürk Stadı’nda tur arayan Başkent ekibinde maç öncesi Brezilyalı oyuncu Jailton’un hareketi müsabakanın önüne geçti.
Yüzünü türk bayrağına döndü
Karşılaşma öncesi okunan İstiklal Marşı sırasında yüzünü Türk bayrağına dönen Brezilyalı Jailton’un bu davranışı takdir topladı.
Jailton’un bu davranışı özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu. Futbolseverler, Brezilyalı oyuncunun Türk marşına ve Türk bayrağına olan hassasiyetinden dolayı Jailton'a övgü yağdırdı.
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