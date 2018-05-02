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İstiklal Marşı okunduğu anda Monn selam durdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile Moon tören kıtasını selamladıktan sonra, eşleriyle beraber tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Güney Kore milli marşları çalındı. Moon'un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdiği dikkati çekti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:40
İstiklal Marşı okunduğu anda Monn selam durdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile  Moon tören kıtasını selamladıktan sonra, eşleriyle  beraber tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Güney Kore  milli marşları çalındı. Moon'un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker  selamı verdiği dikkati çekti.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:40
  1. Çanakkale
  2. Güney Kore

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