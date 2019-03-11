0553 313 94 23

"İstiklal Marşı, milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadesidir"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:24
"İstiklal Marşı, milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadesidir"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

 

Vali Günaydın, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Milletimizin tarih boyunca ortaya koyduğu emsalsiz mücadelesinin, yeniden dirilişinin şanlı destanı, Devletimizin ve Milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 98. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesinde bulundu.

 

Vali Günaydın mesajını şu şekilde sürdürdü:

 

"Ömrünü vatana, milletine hizmete adamış milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bu uyanış destanında bir milletin yeniden dirilişi, yeniden tarih sahnesinde hak ettiği yeri alması ve şahlanması vardır. Her kıtasında milletimizin cesareti, her mısrasında ecdadımızın kahramanlığı, her kelimesinde ruhumuzu aydınlatan İstiklal Marşımız, milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadesidir.

 

Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için İstiklal Marşı’yla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuştur.

 

İstiklal Marşımızın kabulünün 98.yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bu cennet vatanımız uğruna canlarını seve seve veren bütün şehitlerimizi ve gazi olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. "

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:24
  1. Kayseri
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ortahisar Belediye Başkanı Genç: “Nostalji iskelesi sahile canlılık getirecek”
    1. Ortahisar Belediye Başkanı Genç:..
    2. Görenler şaşkına döndü! İsrail'de..
    3. Kangal’a 500 milyon liralık yatırım..
    4. MHP lideri Bahçeli: "Ezanı ıslıklamak..
    5. "Irak'ta teröre karşı zafer..
    6. "Kirli siyaset kimseye yaramaz"
    7. Cesedi, öldürüldükten 8 yıl sonra..
    8. Rus uçağı, bomba ihbarı nedeniyle..
    9. Erasmus nedir? Erasmus başvurusu nasıl..
    10. Çocuk Meclisi, Kadınlar Günü’nü kutladı
    11. KTO’dan KGK Seçimlerine İlişkin..
    12. Beymen, başarılı satış danışmanlarını..
    13. Başkan Gökhan, Tarragona heyetini..
    14. Türk Sanat Müziği’nin sevilen..
    15. Mehmet Akif Ersoy Akıl ve Zeka..
    16. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    17. Daday’da yaralı olarak bulunan..
    18. Aile Yaşam Merkezi’nden kadınlar günü..
    19. Fevzi Apaydın’dan İstiklal Marşı’nın..
    20. MTSO Mobilya Meslek Komitesi,..
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti