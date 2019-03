PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve 25., 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, 12 Mart Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Konuk, 12 Mart Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajına “98 yıl önce bugün Büyük Millet Meclisi’nin yüksek bir heyecanla kabul ettiği ve meclis tutanaklarının ’korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak’ mısrası okunur okunmaz şiddetli alkışlarla karşılandığını tarihe not düştüğü İstiklal Marşımız, milletimizin hissiyat ve heyecanı ile ruh halinin tercümanı, bağımsız bir ülke ve hür bir millet iddiasının mısralarla ifadesi ve parlak bir geleceğin müjdecisi olmuştur" dedi.

Başkan Konuk mesajının devamında, "Anadolu’da tüten son ocağa, alınan son nefese kadar, istiklal elde edilinceye ve hürriyet kazanılıncaya kadar mücadele azminin ifadesi ve Türk milletinin vatanına ve hürriyetine göz dikenlerle mücadelede kararlılığının ilanıdır, İstiklal Marşı. İstiklal Marşının her harfi, her hecesi, her kelimesi, her satırı Çanakkale’de, Samsun’da, İnönü’de, Erzurum’da, Sivas’ta, Sakarya’da, Afyon’da, Kocatepe’de, Dumlupınar’da, İzmir’de kısaca tüm Anadolu’da yazılmıştır. İstiklal Marşı’nın yazanı Mehmet Akif, yazdıranı milletimizin bizatihi kendisidir. Bir milletin verdiği mücadelenin destanı değildir İstiklal Marşı, kazanılacak zafere ve istiklale imanın mısralara yansımasıdır. Onun için İstiklal Marşı geçmişe övgü değil, millet hissiyatının, milletin geleceğe olan inancının, geleceğe olan imanının, mısralardaki ifadesidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Konuk, "Alkış ve dualarla kabul edilen ve zafere inancı mısralarla ifade eden İstiklal Marşımızın kabul edilmesinin üzerinden 98 yıl geçmiştir. Ancak geçen zaman, 1921’de istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un millet hissiyatına tercüman olan mısralarında zikredilen ilkeler ve değerleri millet hissiyatında daha da kuvvetlendirmiş, millet hayatında daha da pekiştirmiştir. O mısralarda tüm unsurlarıyla milletimizin tevhid ruhu, ortak yaşama iradesi, kederde ve kıvançta birlik olma kararlılığı vardır. O mısralarda zikredilen ilkeler ve değerler bugün de yol göstericidir, yarınlarda da millet hissiyatının ortak ifadesi olacak ve milletimizin tarihi yürüyüşüne rehberlik edecektir" diye konuştu.

"Dün nasıl o inanç zaferle taçlandıysa, hem bugün içinden geçtiğimiz zorlu süreçlerde hem de yarın önümüze çıkacak zorluklarda rehberimiz İstiklal Marşımızla nesilden nesile aktarılan ve milli karakterimiz olan, karşılığını istiklal-i tamda bulan his ve duygu birliğidir" diyerek açıklamasını sürdüren Başkan Konuk, "Biz millet olarak tayin ettiği istikameti İstiklal Marşı ile dosta düşmana ilan eden son sözünü de savaş meydanlarında bedel ödeye ödeye o istikametteki istiklal hedefine ulaşarak söylemiş bir milletiz. Yakın ve uzak geçmişte neyle perdelenirse perdelensin istiklalini hedef alan her oyunu bozan milletimiz, yine ister darbe kisvesi, ister terör kisvesi isterse ekonomik kisve altında olsun istiklalimize ve istikbalimize yönelik her saldırıyı bozguna uğratacak her kirli oyunu bozacaktır. İnancımız o dur ki, sadece kağıtlara değil milletin gönlüne yazılan ve milletimizin gönlüne nakşeden İstiklal Marşımızın taşıdığı milli his, duygu ve değerler manzumesi ilelebet bu topraklarda ve milletimizin her ferdince yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle istiklal marşımızın kabulünün 98’inci yıl dönümünü kutluyor, bu vesileyle milletimizin ruh haline tercüman olup, istiklal ve istikbale inancımızı mısralarla ifade eden ve o ruh ile heyecanı milletimizin gönlüne nakşederek tarihimizle ve birbirimizle kopmaz bir bağ kuran milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Türk milletinin hür yaşama iradesinin tesisi için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.