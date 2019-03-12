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"İstiklal Marşı bizim istiklal mücadelemizin manifestosudur"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "İstiklal Marşı bizim istiklal mücadelemizin manifestosudur. Aynı zamanda İstiklal Marşı aziz Türk milletinin geleceğe karşı umutla cesaretle bakmasını sağlayacak bir gelecek muştusudur "

12 Mart 2019 Salı 18:48
"İstiklal Marşı bizim istiklal mücadelemizin manifestosudur"

KASTAMONU (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstiklal Marşı bizim istiklal mücadelemizin manifestosudur. Aynı zamanda İstiklal Marşı aziz Türk milletinin geleceğe karşı umutla cesaretle bakmasını sağlayacak bir gelecek muştusudur. " dedi.

Kurtulmuş, Kastamonu Nasrullah Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı'nda Nasrullah Camisi'nde verdiği fetvanın önemine işaret ederek, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılında böyle bir mekanda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kurtulmuş, "Biliyorsunuz Mehmet Akif Ersoy Nasrullah Camisi'nde hutbe okuyup daha sonra bunu Sebilürreşad gazetesinde yayımlayarak halkın bilinçlenmesine katkıda bulunmuştur. Bugün çok güzel bir tesadüf oldu. Nasrullah Camisi'nde ikindi namazını kılıp onun sonrasında bu soruya cevap vermek benim içinde unutulmaz bir hatıra oldu. İstiklal Marşımız'ın Mecliste kabul edilişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla hem istiklal mücadelemizi hem de Mehmet Akif Ersoy'u şükranla anıyorum." diye konuştu.

Türk Milleti'nin muhteşem bir kurtuluş mücadelesi ortaya koyduğunu anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Tamamıyla dağılmış değil topu tüfeği kazması küreği bile kalmamış bir milletin imanla, şuurla, cesaretle ortaya koyduğu muhteşem bir kurtuluş mücadelesi. Milletimiz ya Allah bismillah diyerek ayağa kalkmış ve 72 düveli Anadolu topraklarından kovarak bir destana imza atmıştır. Bu destanın sonunda kurtuluş mücadelemizi sembolize eden İstiklal Marşımızı rahmetli Mehmet Akif Ersoy kaleme aldı. İstiklal Marşı bizim istiklal mücadelemizin manifestosudur. Aynı zamanda İstiklal Marşı aziz Türk milletinin geleceğe karşı umutla cesaretle bakmasını sağlayacak bir gelecek muştusudur. İstiklal Marşı büyük bir ruhla yazılıp büyük bir ruhla kabul edildi. O zaman söylendiği gibi bu millete Allah bir daha istiklal marşı yazmayı nasip etmesin."

Türk milletinin kıyamete kadar bu topraklarda var olacağını belirten Kurtulmuş, "İnşallah bu topraklarda tüten en son ocak var olana kadar mücadelemiz devam edecektir. Göklerimizden bayrak inmeyecek, minarelerimizden ezan susmayacaktır. Milletimiz istiklaline, istikbaline sahip çıkacak. 81 milyon yurttaşımız için müşterek bir andımız olan İstiklal Marşımızı zaten her gün söyleyip okuyoruz. Hiçbir zaman gönlümüzden sildirmeyeceğiz. İstiklal Marşımızı ortak bir ant olarak göreceğiz ve ruhunu her zaman diri tutacağız." dedi.

Kurtulmuş, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:48
  1. İSTİKLAL MARŞI
  2. Kastamonu
  3. Numan Kurtulmuş

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