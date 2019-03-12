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İstiklal Marşı Altındağ’da düzenlenen etkinlikle anıldı

Altındağ’da, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıl dönümü ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 16:22
İstiklal Marşı Altındağ’da düzenlenen etkinlikle anıldı

Altındağ’da, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıl dönümü ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenlendi.

 

Altındağ Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Orhan Yeğin, Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, ilçe parti yönetimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

Etkinlik başlamadan önce, oturdukları yerden birer birer kalkan gençler, İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını birer cümle halinde okudu.

 

Düzenlenen etkinlikte konuşan, AK Parti Ankara Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Orhan Yeğin, gençlerin İstiklal Marşı’nı seslendirdiğinde, tüm Türkiye’nin ayağa kalktığını hissettiğini söyledi.

 

Mehmet Akif Ersoy’un memleketle yaşayan, memleketle dertlenen ve işini en iyi yapanlardan biri olduğunu aktaran Yeğin, "Hakikaten memleketine, milletine, coğrafyasına, inancına ve değerlerine çok bağlı, çok hürmetli bir insandı. İşini çok iyi yapıyordu ve yine çok iyi yaptığı gibi İstiklal Marşı ile ilgili bir yarışma açıldığında, kendisi oturdu yüreğinden dökülenleri kaleme aktardı ve 12 Mart’ta bugün 98’inci yılını kutladığımız, İstiklal Marşı olarak kabul edilen şiiri kaleme aldı" diye konuştu.

 

Hayatta hangi rolü üstlenmişsek en iyisini yapmamız gerektiğini belirten Yeğin, "Zannediyorum ki her birimiz bulunduğumuz alanda, üstlendiğimiz sorumlulukla, tıpkı merhum Akif’in yaptığı gibi o işin en iyisini en güzelini yapma çabasıyla, yüreğimizden, gönülden bağlı olduğumuz milletimiz, inancımız ve davamız için yapmaya devam edersek, her birimiz belki yıllar sonra anılacak işlere hep beraber imza atma fırsatını elde etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

 

Türkiye’nin yolundan geri edilmesini isteyenlerin olduğunu aktaran Yeğin, birliktelikleri hayatın her alanına yayacaklarını ve tek yumruk olacaklarının altını çizdi.

 

Etkinliğe katılan, Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, "Ne mutlu ki bizlere, İstiklal Marşımız Ankara’mızda, Altındağ’ımızda bizim bir mahallemizde yazıldı. Allah bizlere, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, Mehmet Akif’imiz Altındağ’da bu mısraları, dizeleri yazdı. Bize düşende onun bu aziz hatırasını yaşatmak" şeklinde konuştu.

 

Çocukların, İstiklal Marşı’nı ve ruhu anlaması için Altındağ’da bulunan bütün okullara Mehmet Akif Ersoy köşesi yapılacağını belirten Balcı, "Çünkü, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızı yazdığı zaman, milletimizin duygularına tercüman olmuştur. Zaten okuduğumuz zaman o güne tekrar gidiyor. O hissiyatı, o dizelerde, o mısralarda teker teker, tüylerimiz diken diken olarak yaşıyoruz" diye konuştu.

 

Türkiye’nin zor zamanlar yaşadığını bildiren Balcı, "Zaten ne zaman başımız sıkışsa, zor duruma düşsek aramızdan bir kahraman çıkıyor, gidişata ’Dur’ diyor ve milletin geleceğine yapması gerekenleri yapıyor. Çok şükür böyle bir aziz millete sahibiz. Bugün, bütün gençlerimiz bu duygu ve ruhla yetişiyor. Zaman zaman hani oluyor ya, günlük koşuşturmaca da sınavlardan veya yaşantıdan dolayı o geçmişi unutuveriyoruz. İşte kahraman gazilerimiz burada, onların yaptıkları kahramanlıkları bazen unutuveriyoruz. İşte bizlere düşen görev gençlere ve çocuklara asla ve asla o günleri unutturmamak" dedi.

 

Türkiye’nin tökezlemesi için dışarıda ki düşmanların iş birliği yaptığını belirten Balcı, "Büyük bir gaflet içerisindeler ama bu millet feraset sahibi, bu millet basiret sahibi yüce bir millet, onlara İnşallah yapmış oldukları bu oyunların karşılığını en kısa zamanda en güzel şekilde gösterecek" ifadelerini kullandı.

 

Mehmet Akif Ersoy’un şiirinden alıntı yapan Balcı, "Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli, bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bu mısralar gerçekten bugünlerde çok daha önemli, hani o ezanımıza karşı tavır alanlar var ya, Allah onları bildiği gibi yapsın. Ama milletimiz onlara ne yapacağını çok iyi biliyor. Bundan bizim bir şüphemiz yok" değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:22
  1. Ankara
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