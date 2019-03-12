İstiklal Marşı 98 yaşında TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu, İstanbul Valiliği bahçesinde İstiklal Marşı'nı okudu

İSTANBUL (AA) - TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği bahçesinde İstiklal Marşı'nı okudu. Valilikten yapılan açıklamada, TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu, bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti. Tarihi binayı gezen koro üyeleri, daha sonra valilik binasının önünde İstiklal Marşı'nı okudu. Valilik çevresinde koroyu beğeniyle takip eden bazı vatandaşlar, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada saygı duruşunda bulundu. Koro ayrıca, bina içerisinde "Bayrağım" şarkısını da seslendirdi. Heyete, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya adına hediyeler takdim edildi. Ziyaret sonunda koro üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.



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