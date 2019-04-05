İstiklal Madalyası verilişinin 94. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası verilişinin 94. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen tören çelenklerin sunumu ile başladı. Valilik çelengi Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan tarafından, Garnizon Komutanlığı çelengi Albay Adnan Köşker tarafından, Büyükşehir Belediyesi çelengi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç tarafından Atatürk Anıtına sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç tarafından Türk Bayrağına takıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yaptı. "Bu mutlu ve anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum" diyen Başkan Erkoç şunları kaydetti:

"Bu şehrin tarihteki kahramanlıklarının bir belgesi olan istiklal madalyasını şanlı bayrağımıza takma onurunu yaşamaktan büyük sevinç duymaktayım. Bu madalya yokluklar içerisinde aziz canlarını ortaya koyarak bağımsızlık ateşini yakan şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarına Büyük Millet Meclisimizin bir armağanıdır. Anma ve kutlama merasimleri bir yanıyla geçmişi hatırlamaya, bir yanıyla da geleceği tanzimlemedir."

Törenlerin ve temsillerin 99 yıl önce ki azim ve kararlılığın bugünde geleceğe taşımaya hasıl olması gerektiğini ifade eden Erkoç, ’’Bizim o azim ve anlayışa bugünde ihtiyacımız var. Yarında ihtiyacımız olacaktır. Bağımsızlığımızı sürdürmek ve başı dik insanlar olarak huzur içerisinde yaşamak, ecdadımızın 99 yıl önce sergilediği kahramanlığı kuşatmak ile mümkündür’’ diye konuştu.