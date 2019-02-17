"İstiklal Caddesi'ndeki mağazalarda doluluk yüzde 100'e çıktı"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, İstanbul'a gelen yabancı turist sayısındaki yüzde 24'lük artış, kira fiyatlarında yüzde 50'lere varan düşüş ve caddedeki çalışmaların sona ermesinin, İstiklal'in tekrar eski günlerine dönmesi için büyük avantaj olduğunu belirterek, "Şu anda İstiklal Caddesi'ndeki dükkanlarda doluluk yüzde 100. Boş dükkan yok diyebiliriz." dedi.

Hışım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyoğlu'nun; İstanbul'un "en İstanbul kokan ilçesi" olarak tanımlanabileceğini, "kozmopolit" teriminin hayat bulduğu yer olduğunu söyledi.

İstiklal Caddesi'nin ve yan sokaklarının sadece Beyoğlu'nun değil, İstanbul'un da merkezi sayılabileceğini ifade eden Hışım, Beyoğlu sınırları içinde yer alan kültürel etkinliklerin yapıldığı tesislerden, sinemalardan, tiyatrolardan, gösteri merkezlerinden ve sanat galerilerinden ilçede yaşayan nüfustan çok daha fazlasının faydalandığını anlattı.

Hışım, Beyoğlu'nda yaşanan her türlü olumlu ya da olumsuz olayın Türkiye gündemini ve uluslararası platformda Türkiye algısını derinden etkilediğini, bu nedenle Beyoğlu'nun güzelleşmesi, daha iyi bir hal alması ve daha da canlanması için projeler ürettiklerini söyledi.

Beyoğlu'nun, 40 bini aşan yatakla İstanbul'un bu alanda en yüksek kapasitesine sahip ilçesi olduğunu vurgulayan Hışım, "İlçemizdeki 40 bin yatak kapasitesinin bulunduğu otellerin dışında pansiyonlar da var. Yani Beyoğlu, bu alanda İstanbul'un en gözde ilçesi." diye konuştu.

Hışım, 2013 Gezi olaylarına kadar Beyoğlu'nda bir gece konaklama bedelinin 120 avro olduğunu, o tarihten sonra bu rakamın düştüğünü, ayrıca bu alanda gelir olduğunu gören herkesin otel ve pansiyon yatırımına yönelmesiyle arzın da talepten daha hızlı geliştiğini ifade etti.

Söz konusu nedenlerle Beyoğlu'nda ortalama konaklama bedelinin şu anda 50 avro düzeyinde seyrettiğini aktaran Hışım, "İstanbul'da ve Beyoğlu'nda bence otel azlığı söz konusu değil. Yatak kapasitesi yeterli ancak gelen turist istediğimiz hızda artmıyor." dedi.





- "Son 2 yılda kiralarda yüzde 50'ye yakın düşüş yaşandı"





Nizam Hışım, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı olumsuz olaylar nedeniyle 2015 ve 2016'da ülkeye gelen yabancı turist sayısının azaldığını ancak son 2 yıldır bu rakamın hızla arttığını söyledi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının 2018'de önceki yıla göre yüzde 21,84 artarak 39 milyon 488 bine yükseldiğini bildiren Hışım, İstanbul'u ziyaret eden yabancıların sayısında ise yüzde 24'lük artış yaşandığını ve bu rakamın 13 milyon 433 bini aştığını aktardı.

Hışım, İstanbul'u en çok, 1 milyon 71 bin 634 kişiyle Almanların ziyaret ettiğini belirterek, Almanları, 934 bin 860 kişiyle İranlılar, 628 bin 577 kişiyle Suudiler, 618 bin 511 kişiyle Ruslar ve 609 bin 589 kişiyle Iraklıların takip ettiğini bildirdi.

Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nin İstanbul'a gelen turistteki artıştan payını aldığını ifade eden Hışım, "Kente gelen yabancı turist sayısındaki yüzde 24'lük artış, kira fiyatlarında yüzde 50'lere varan düşüş ve caddedeki çalışmaların sona ermesi, İstiklal'in tekrar eski günlerine dönmesi için büyük avantaj oldu. Şu anda İstiklal Caddesi'ndeki dükkanlarda doluluk yüzde 100. Boş dükkan yok diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Hışım, özellikle son yıllarda sayıları artan ve tüketimleri yoğun olan Arap turistlerin İstiklal Caddesi'ni çok sevdiğini ve buraya mutlaka uğradığını anlattı.

Mağaza kiralarında özellikle Gezi olayları öncesi dönemdeki rakamların görülmesinin zor olduğunu belirten Hışım, son 2 yılda kiralarda yüzde 50'ye yakın düşüş yaşandığını kaydetti.





- "Beyoğlu'nun tanıtımı hak ettiği şekilde yapılmıyor"





Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hışım, Beyoğlu'nun yerli turistler tarafından da yoğun şekilde ziyaret edildiğini belirterek, "Beyoğlu'nda bir defile var adeta... Bu defile tarihi binalarıyla, kültürüyle, sanatıyla, konumuyla ortaya çıkmalı. Bu pırlantayı, hazineyi ortaya çıkaracak bir irade olmalı. Beyoğlu'nun tanıtımı hak ettiği şekilde yapılmıyor." diye konuştu.

Dünyada bu iş nasıl yapılıyorsa Beyoğlu'nda da aynı şekilde yapılabileceğini ifade eden Hışım, dünyada en çok Araplar ve Çinlilerin harcama yaptığını, Çin'den dışarı çıkan turist sayısının 130-140 milyon olduğunu ancak bu rakamdan Türkiye'nin 400 bin düzeyinde pay alabildiğini, bunun yüzde 0,3'e tekabül ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Çinli turistten çok rahat bir şekilde yüzde 1 pay alabileceğini dile getiren Hışım, "En basitinden uygun fiyatlı uçak bileti teşvikiyle bu sağlanabilir. Çinli turisti getirin yeter ki, onlar harcar. 10 milyon Çinli turist getirebiliriz. Bu gerçekten ulaşılamayacak bir rakam değil." ifadelerini kullandı.

Hışım, Türkiye'de turistlerin ortalama harcamasının 700 doların altında kaldığını, Çinli turistlerin harcamalarının ise zaman zaman 2 bin doları bulabildiğini belirtti.





- "Turist sayısı 3 kat artar"





Nizam Hışım, turistlerin karşılaştığını problemlere değinirken, şunları kaydetti:

"Beyoğlu'na gelen turistin otelden çıktığı andan itibaren başına gelmeyen kalmıyor. Taksicisinden dilencisine, bazı fırsatçı esnafından hanutçusuna kadar sıkıntılarla karşılaşabiliyor. Turist rahat etmediği, huzur duymadığı yere gitmez. Daha çok denetim olması gerektiğini düşünüyorum. Turistin otelden çıkıp rahatça gezeceği, yemeğini yiyip alışverişini yapabileceği ortamı ona sunmalıyız. Yani, turist gönül rahatlığıyla istediği yeri gezip istediği yerde dolaşmalı."

Hışım, etkin bir tanıtımla ve turistlerin gönül rahatlığıyla geldiği bir ortamın sağlanması halinde Beyoğlu'na gelen yabancı ziyaretçi sayısının en az 3 kat artacağını vurguladı.





- "Bu yıl ve geleceğe dair umutluyuz"





Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hışım, bu yıl ve geleceğe dair umutlarının her zaman olduğunu belirterek, ilçede güzel projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

İstiklal Caddesi'nde mağazaların üst katlara taşınması gerektiğini savunan Hışım, saat 17.00'den sonra banka şubelerinin kapandığını, İstiklal'de ziyaretçi sayısının pik olduğu saatlerde buralardan yararlanılamadığını kaydetti.

Hışım, caddede ciddi bir ses ve koku sıkıntısı yaşandığını, özellikle yeme-içme iş yerlerinin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini de vurguladı.



