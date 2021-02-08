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Korona Virüs İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu
Korona Virüs

İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu

56 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul Taksim'de bugün koronavirüs unutuldu. İstiklal Caddesi'ndeki insan yoğunluğu dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 16:33:00 -
İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu

İstanbul'da sıcak havanın etkisiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafenin unutulduğu İstiklal Caddesi'nde, bazı kişilerin maskeyi düzgün takmadığı da görüldü.ESKİ GÜNLERE DÖNÜLDÜ
İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık ve maskesiz gezenler, pandemi öncesindeki günleri hatırlattı.

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