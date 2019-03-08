İstiklal Caddesi’nde kadınların yürüyüşü başladı İstiklal Caddesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yüzlerce kadının yürüyüşü başladı.

İstiklal Caddesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yüzlerce kadının yürüyüşü başladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kadınlar İstiklal Caddesi’ne geldi. Kadınlar polis ekipleri tarafından üst aramaları yapılarak caddeye alındı. Yüzlerce kadın müzik eşliğinde dans ederek yürüyüşe başladı. Kadınlar şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulması için sloganlar attı. Ellerinde dövizler taşıyan kadınların yürüyüşü yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.