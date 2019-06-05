İstiklal Caddesi’nde insan seli
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi’nde adeta insan seli oluşturdu.05 Haziran 2019 Çarşamba 17:23
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi’nde adeta insan seli oluşturdu.
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde yerli ve yabancılar İstiklal Caddesi’ne akın etti. Dünyaca ünlü caddede, insanların yürümekte zorluk çektiği görülürken, oluşan görüntü en çok cadde ensaflarını sevindirdi.
Adım atmanın bile zorlukla yapıldığı caddedeki kalabalık yüksekten de fotoğraflandı.
YORUM YAZ