0553 313 94 23

İstiklal Caddesi’nde dağılmayan gruba polis müdahalesi

İstiklal Caddesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından dağılın çağrısını dikkate almayan gruba polis müdahale etti.

08 Mart 2019 Cuma 21:36
İstiklal Caddesi’nde dağılmayan gruba polis müdahalesi

İstiklal Caddesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından dağılın çağrısını dikkate almayan gruba polis müdahale etti.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kadınlar İstiklal Caddesi’ne geldi. Kadınlar polis ekipleri tarafından tek tek üst aramaları yapılarak caddeye alındı. Yürüyüş müzik ve dans eşliğinde başladı. Yürüyüşün bitmesinin ardından polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde çağrıda bulundu. Bir grup ise polisin uyarısını dikkate almadı. Polis ekipleri uyarıyı dikkate almayan gruba biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından grup dağıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 21:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kahramanlarımız tek bir terörist bırakmayacak"
    1. "Kahramanlarımız tek bir terörist..
    2. Erdoğan: Aile yapımızı sarsmaya..
    3. Hatalı sollama yapan tır otomobile..
    4. İmamoğlu: “Kadına dönük saygısız ortam..
    5. Cinayete kurban giden kadınlar için..
    6. Dışişleri Bakanlığından Belçika’nın..
    7. AK Parti'li Çelik'ten "Türkiye'nin..
    8. "Tank Palet Fabrikası özelleşmedi"
    9. "Hiçbir belediyeyi engellememiz söz..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınlar Günü..
    11. Azez’de ÇATOM kuruluyor
    12. İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş’dan..
    13. Polateli ilçesinde Seçim Güvenliği..
    14. ABD'den Türkiye'ye kurulan köprüyle..
    15. Gazişehir Gaziantep - Tetiş Yapı..
    16. Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi:..
    17. Sakarya'daki silahlı saldırı davası
    18. Maçın ardından
    19. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
    20. Türk dünyasından kadın sanatçılar..
    21. Ayak burkulması nasıl tedavi edilir?
    22. Bakan Kurum, Zeytinburnu'nda..
    23. Sunta fabrikasındaki kızgın yağ kazanı..
    24. Sancaktepe Başkan Adayı Döğücü..
    25. Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 -..
    26. Şirinevler’de silah sesi yükseldi: 1..
    27. Belçika'da Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü
    28. Çanakkale’deki silahlı soyguna 4..
    29. Bakan Koca seçim bürosu açılışına..
    30. Tarihin en büyük operasyonunu deşifre..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem