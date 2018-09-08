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İstanbul’da yarın hangi yollar trafiğe kapatılacak? İstiklal Caddesi kapatılacak mı?

İstanbul Beyoğlu’nda Cumartesi Anneleri olarak bilinen grubun yarın izinsiz olarak yapmayı planladığı etkinlik nedeniyle İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Beyoğlu’nda bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Vatandaşların belirtilen alternatif güzergahları kullanması konusunda uyarıldı. Peki Beyoğlu’nda trafiğe kapatılan yollar neler? İstiklal Caddesi kapatılacak mı?

08 Eylül 2018 Cumartesi 11:45
İstanbul’da yarın hangi yollar trafiğe kapatılacak? İstiklal Caddesi kapatılacak mı?

İstanbul Beyoğlu’nda Cumartesi Anneleri olarak bilinen grubun yarın izinsiz olarak yapmayı planladığı etkinlik nedeniyle İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Beyoğlu’nda bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Vatandaşların belirtilen alternatif güzergahları kullanması konusunda uyarıldı. Peki Beyoğlu’nda trafiğe kapatılan yollar neler? İstiklal Caddesi kapatılacak mı?

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, medyada "Cumartesi anneleri" olarak bilinen oluşum tarafından yapılacak her türlü etkinliğin Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanması nedeniyle Beyoğlu ilçesinde alınacak emniyet tedbirler kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Bu doğrultuda, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi, Sadri Alışık Sokak, Balo Sokak, Turnacı Caddesi, Yeniçarşı Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi kesişimi trafiğe kapatılıp İstiklal Caddesine akım verilmeyecek. Sürücülere tedbirlerin bitiş saatine kadar alternatif güzergah olarak Gümüşsuyu ve Kazancı Yokuşu istikameti önerildi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 11:45
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